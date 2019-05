Nouvelle exposition de deux artistes peintres à la galerie Au Cadre du Village

La galerie Au Cadre du Village présentera deux de ses artistes permanentes lors d’une exposition du 23 mai au 6 juin prochains. Céline Laliberté et Suzanne Lord se partageront l’espace pour vous faire rêver et voyager.

Céline Laliberté a étudié les Arts plastiques au cégep du Vieux-Montréal. Après avoir vécu durant six ans dans le sud de la France, elle revient au pays et s’installe à Boucherville.

Elle reprend le dessin et la peinture en 1997 en explorant différents médiums pour enfin jeter son dévolu sur l’acrylique. Aujourd’hui, elle trouve son inspiration dans les paysages du Bas-Saint-Laurent et les bords de mer. Ses toiles se caractérisent par ses différentes teintes de vert ainsi que ses vastes paysages.

Les œuvres de la Montarvilloise Suzanne Lord s’inspirent de ses voyages dans les îles d’Hawaï. L’océan, les dauphins sauvages, les vagues qui se brisent sur les pierres volcaniques sont pour elle des sources infinies d’inspiration. L’artiste a également peint l’été dernier le piano droit que l’on retrouve à la Place du Village, à Saint-Bruno-de-Montarville, et qui invite le public à pianoter.

Le vernissage aura lieu le 23 mai de 17h à 20h à la galerie Au Cadre du Village, 121 rue de Muy, à Boucherville.