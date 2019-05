Les cyclistes de Boucherville brillent encore!

Les athlètes du Club cycliste de Boucherville (CCB) ont encore performé à une course contre-la-montre de niveau interprovincial individuel, à Granby, la fin de semaine des 4 et 5 mai derniers.

« L’épreuve de CLM fait partie d’un incontournable pour la formation des athlètes espoirs. Chacun des cyclistes devait prendre le départ à intervalle régulier de 30 secondes. L’objectif était de couvrir le plus rapidement possible la distance préétablie selon les catégories. Elle pouvait varier de 5 à 19 km », explique Jean-François Duquette, du CCB.

Chez les filles de la catégorie U13, Missy Roy a terminé au 7e rang, suivie de Marine Ruest-Lorquet. Dans la catégorie U13 garçons, trois coureurs du CCB/Vélo2000 se sont retrouvés dans le top 10. Gustave Beauséjour et Justin Demers ont terminé respectivement en 4e et 5e places, et Julien Dubord au 9e rang.

Agathe Beauséjour a poursuivi avec une autre belle performance en se classant au 6e rang chez les U15. Justin Roy et Julien Boulé sont arrivés 1er et 2e dans la catégorie U15 garçons.

Du côté des cadets U17, Charles Duquette a remporté l’épreuve en complétant rapidement le parcours de 8 km, et ce, même si au départ sa pédale a « déclipsé », lui faisant perdre de précieuses secondes. « Les conditions météo étaient bonnes et idéales pour ce genre d’épreuve. Il y avait peu de vent et la température était fraîche », a commenté l’athlète à la fin de sa course. Charles a terminé avec une vitesse moyenne de plus de 40 km/h. Félix Hamel et Léo Péloquin ont aussi bien fait avec respectivement des 5e et 6e positions.

Dans la catégorie Élite, Raphaël Parisella de Vélo2000/Rhino Rack a gravi la 3e marche du podium en parcourant les 19 km à une vitesse moyenne impressionnante de 45.479km/h.

Après sa spectaculaire victoire à Boucherville la semaine précédente, Alexis Cartier a continué sur sa belle lancée avec une 2e place chez les seniors 1 et 2. Son collègue Simon Dubuc s’est illustré avec une 5e place.