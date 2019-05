Le groupe Sportscène couronnée entreprise de l’année au concours des prix Excellence de la CCIRS

C’est devant une salle comble qu’ont été couronnés les lauréats de la 35e présentation du concours des prix Excellence dans les 11 catégories régulières et les quatre prix spéciaux.

Une grande première pour les deux nouvelles catégories à avoir connu leurs premiers lauréats. Le prix Franco Rive-Sud reconnaît les efforts en francisation et la valorisation du français au travail; il a été décerné à TEC (Centre d’évaluation de la Technologie). Le prix Étinc’Elle, quant à lui, reconnaît le parcours et l’implication sociale d’une femme d’affaires exceptionnelle et cette année; c’est madame Danielle Danault qui a reçu les grands honneurs.

Plus d’une soixantaine de candidatures ont été enregistrées en février dernier; parmi celles-ci, 31 entreprises furent finalistes. Les parrains, les ambassadeurs et le jury s’entendent pour dire que les candidatures étaient particulièrement de grande qualité cette année.

Lors de son allocution, le président de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud, Richard D’Amour, a mentionné sa grande fierté de faire partie d’une communauté d’affaires si dynamique. « Le concours des Prix Excellence est l’occasion parfaite pour offrir à nos entreprises une plateforme qui leur permet de rayonner pour mettre en valeur leurs efforts, leurs passions, leurs innovations, leur excellence quoi ! À la CCIRS, nous sommes fiers d’offrir cette plateforme en guise de reconnaissance aux efforts investis par les entrepreneurs à leur participation au déploiement du développement économique de notre région. »

Voici la liste complète des lauréats :

 Entreprise de l’année et Commerce de détail : Groupe Sportscène Inc

 Développement durable et Exportation : Metalliage Inc.

 Entreprise coup de cœur : Le Groupe Intersand Canada Inc.

 Prix Étinc’Elle : Danielle Danault

 Prix Franco Rive-Sud : Centres d’évaluation de la technologie (TEC)

 Entrepreneurs – Métiers de la construction : Le Groupe Jenaco

 Manufacturier et/ou de distribution moins de 10 millions $ : Auvents Multiples Inc

 Manufacturier et/ou de distribution de 10 millions $ et plus : MICHEL ST-

ARNEAULT INC.

 Innovation et technologies : Équipement d’essai aérospatial CEL Ltée.

 Nouvelle entreprise : Bonbon Collections

 Relève et transfert d’entreprise : DUROPAC

 Entreprise de service de moins de 20 employés : Pardeux

 Entreprise de service de 20 employés et plus : GROUPE SKYSPA INC.