La programmation culturelle estivale prendra son envol le 23 juin à Boucherville

La vitalité culturelle de Boucherville sera à son meilleur cet été grâce à une programmation d’activités diverses bien équilibrée pour plaire à tous les goûts! La musique aura une place de choix certes mais le cinéma, les expositions et les croisières se frayeront également un chemin à travers cette diversité d’événements visant à divertir autant les résidents que les visiteurs.

Les festivités de la fête nationale marqueront le départ de cette vaste programmation les 23 et 24 juin. La thématique mise de l’avant cette année met en valeur Un monde de traditions. Sur cette lancée, la Ville ouvrira le bal en proposant un défilé dans le Vieux-Boucherville avec cortège et fanfare et tout le tralala. Les organisateurs sont d’ailleurs à la recherche d’un bambin aux cheveux blonds frisés pour camper le petit Saint-Jean Baptiste comme à l’époque.

Toujours le 23 juin, l’auteur-compositeur interprète Émile Bilodeau présentera un spectacle d’une heure et le groupe Palmarès continuera la fête en pigeant dans le vaste répertoire des grands succès québécois. Les festivités se poursuivront le lendemain avec les activités traditionnelles : messe québécoise, visites guidées historiques et journée familiale lors de laquelle les enfants célèbrent le début des vacances scolaires en lâchant leur fou sur les différents jeux proposés au parc de la Rivière-aux-Pins.

Spectacles

Les spectacles du mercredi soir à la Place de l’église reviennent au programme comme à chaque année. Au menu : Dumas, Andréanne A. Malette, Luc De Larochellière, le groupe Alfa Rococo et M. Chandler : Ian Kelly & Magneto Trio. Retour également des concerts du dimanche après-midi au parc de la Broquerie et des Contes au jardin.

Exposition

La Maison Louis-Hippolyte-La Fontaine accueille une nouvelle exposition sur l’histoire du pont-tunnel L.-H.-La Fontaine, une présentation de l’Atelier d’histoire Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Ce sera l’occasion de mieux connaître les circonstances qui ont mené à la réalisation de cette infrastructure. Une conférence sur ce même sujet est prévue le 20 mai à 14 h.

Le public est également convié à visiter les expositions d’arts visuels à la Galerie Jean-Letarte du Café centre d’art.

Autre activité familiale, le cinéma-pop reprend l’affiche au marché public Lionel-Daunais en juillet et au début août.

Pour connaître les détails de la programmation estivale, il suffit de consulter le Carnet culturel 2019 qui a été distribué à tous les foyers de Boucherville.