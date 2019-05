Artiste julievillois recherché pour peindre la boîte du nouveau piano public

La Ville de Sainte-Julie est à la recherche d’un artiste julievillois pour peindre la boîte de son nouveau piano public qui sera situé sur la place publique à l’intersection de la rue Principale et du boulevard Saint-Joseph. L’ancien piano sera quant à lui relocalisé au parc Edmour-J.-Harvey.

Modalités de réalisation :

L’oeuvre devra être réalisée avec de la peinture acrylique, être en harmonie avec le décor enchanteur de la nouvelle place publique et être très colorée. L’artiste s’engage à mettre un minimum de deux couches de vernis une fois l’oeuvre terminée pour la protéger des intempéries. L’artiste devra peindre la boîte du piano entre le 10 juin et le 2 août 2019 à l’extérieur sur la place publique. Il devra informer la Ville des périodes où il pense peindre afin que les citoyens puissent être invités à venir le voir à l’oeuvre pendant sa création. Sur le plan technique, la boîte du piano fait 75 ½’’ de haut par 74 ½’’ de large avec une profondeur en haut de 25’’ et en bas de 35 ½’’.

L’artiste choisi recevra un montant de 1 000 $ pour la réalisation de son oeuvre (le contrat sera envoyé avant le début de la réalisation et le paiement se fera à la fin). Ce montant inclut la réalisation du croquis, les déplacements et la réalisation de l’oeuvre. La Ville de Sainte-Julie s’engage à rembourser la peinture ou tout autre matériel requis pour la réalisation de l’oeuvre pour un montant maximal de 400 $ (sur présentation de pièces justificatives) et à peindre la boîte en blanc comme toile de fond.

Comment soumettre une candidature?

La créativité, la qualité de la présentation du dossier ainsi que la rigueur et la capacité à respecter les délais seront les critères de sélection de l’artiste. Les candidatures sont acceptées jusqu’au 21 mai 2019 (curriculum vitae, lettre de motivation, évaluation du temps pour réaliser l’oeuvre, croquis du projet) par courriel à loisirs@ville.sainte-julie.qc.ca.