Un invité mystère en compagnie de Marc Hervieux au Rendez-vous de la Mairie le jeudi 4 juillet

Tradition oblige, le 9e Rendez-vous de la Mairie fera place une fois de plus à l’Orchestre symphonique de Longueuil sous la direction du chef Marc David le jeudi 4 juillet au parc de la Rivière-aux-Pins. Le ténor Marc Hervieux, fidèle complice de M. David, montera sur scène de nouveau mais cette fois avec un invité mystère. En fait, le nom de cet invité ne sera dévoilé que le 17 juin, question de garder un peu de suspense. Ce concert sous les étoiles, qui attire toujours au vaste auditoire, clôturera la 33e saison de l’OSDL.

« Ce sera une soirée remplie d’émotion », a confié le chef attitré de l’OSDL. La programmation sera variée, comprenant de la musique instrumentale et des chansons de différents genres. Un concert en somme dans la même veine que les éditions précédentes. Pour Marc Hervieux, monter sur scène à ces concerts extérieurs grand public demeure toujours un grand plaisir. « La musique est rassembleuse; c’est sa mission première », se plaît-il à dire.

Les Rendez-vous de la Mairie se veulent également un prétexte pour rendre hommage à d’anciens premiers magistrats de la municipalité. Au fil des ans, tous les anciens maires encore vivants ont reçu de vibrants témoignages. Cette année, ce sera un retour dans le passé puisque la Ville honorera un ex-maire des années ’30 et ’40, Joseph Laramée en rappelant ses principales réalisations. Ce dernier étant disparu depuis de nombreuses années, quelques-uns de ses petits enfants s’adresseront à la foule pour se remémorer son souvenir.

Par ailleurs, le RTL offrira gratuitement le service de navette pour la soirée.