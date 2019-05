Mystérieuse disparition d’un Amablien

Un Amablien âgé de 56 ans est porté disparu depuis le 6 mai.

Vers 18h30, Serge Bourque a quitté son domicile de Saint-Amable avec son véhicule pour se rendre à la caisse populaire de cette municipalité et y a fait un retrait. Il s’est ensuite rendu au métro Longueuil, où son véhicule a été retrouvé. Le même soir, il a pris le métro direction Montréal. Il n’a pas été revu depuis, et sa famille est sans nouvelle.

Ceci n’étant pas dans ses habitudes, les policiers craignent pour sa sécurité. Certaines informations les portent à croire qu’il pourrait se trouver dans la région de Sainte-Agathe-des-Monts.

M. Bourque portait au moment de sa disparition une casquette de couleur grise, un pantalon de travail noir, un chandail kangourou de couleur bleu foncé et des bottes de travail noires. Il avait également un manteau de cuir noir ainsi qu’une paire d’espadrilles.

Toute personne possédant des informations sur ses déplacements est priée de communiquer au 450 536-3333 poste 1 ou de contacter son service de police local.