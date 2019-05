Marche pour la Maison de soins palliatifs Source Bleue : une somme record de 310 000 $ amassée

Une somme record nette de 310 000 $, soit 85 000 $ de plus que l’objectif fixé, a été amassée lors de la Marche pour la Maison de soins palliatifs Source Bleue qui avait lieu le dimanche 5 mai dernier. Plus de 800 personnes, dont des personnalités connues, ont participé à cette 10e édition.

Denis Bouchard, Mario Tessier, Stéphane Quintal et François Dumontier, président de la Fondation Source Bleue, étaient présents à l’événement animé par Collette Provencher, membre du conseil d’administration de la Fondation Source Bleue.

Pour la deuxième fois, la grande dame de la chanson, Ginette Reno, a offert une chanson qu’elle a interprétée avec toute l’émotion qu’on lui connaît. « Le rôle des maisons de soins palliatifs est précieux et c’est avec beaucoup de fierté que je suis avec vous aujourd’hui. Je crois aussi qu’il faut célébrer avec dignité la fin de vie et je suis émue d’avoir neuf résidents de la Maison assis devant moi, au beau soleil, pour entendre ma chanson. C’est une image unique qui restera à jamais gravée dans ma mémoire », a commenté Mme Reno, visiblement émue.

Depuis son ouverture en 2011 à Boucherville, la Maison de soins palliatifs Source Bleue accueille gratuitement des adultes en fin de vie et leur offre une gamme de soins et de services multidisciplinaires hautement spécialisés. Elle peut compter sur une équipe de 200 bénévoles, 60 employés et 7 médecins. Depuis l’ajout de quatre chambres, la Maison Source Bleue est devenue la plus grande Maison de soins palliatifs en Montérégie et la deuxième plus grande au Québec.

Source : Fondation Source Bleue