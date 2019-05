L’humoriste André Sauvé fait un tabac à la soirée des bénévoles de Boucherville

Près de 600 bénévoles faisant partie des organismes communautaires, culturels et sportifs ou des comités de participation citoyenne de la Ville ont eu beaucoup de plaisir lors la soirée des bénévoles organisée par la municipalité le 30 avril. En fait, ils ont beaucoup rigolé en assistant au spectacle de l’humoriste André Sauvé à l’auditorium de l’école secondaire De Mortagne.

Lors de cet événement, le maire Jean Martel a rappelé l’importance de l’implication quotidienne de ces bénévoles qui font de Boucherville, une ville où il fait bon vivre. L’objectif de la rencontre consistait à souligner le travail accompli durant la dernière année et de remercier les bénévoles qui font bénéficier la municipalité et leurs concitoyens de leurs connaissances et expertises en plus d’offrir des services adaptés aux différentes clientèles.

En première partie de soirée, les invités ont partagé un cocktail de bienvenue dans une ambiance hawaïenne fort colorée. Ce fut somme toute un franc succès!