Les travaux de réfection du tunnel Louis-H.-LaFontaine débuteront l’an prochain

Transports Québec accueille les citoyens à Boucherville pour expliquer le projet

À un an d’amorcer les travaux de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-LaFontaine, le ministère des Transports du Québec a convié les citoyens de Boucherville et des environs à une journée portes ouvertes à l’Hôtel Mortagne lundi dernier afin de leur faire connaître l’ampleur de ce projet et les mesures qui seront mises en place pour tenter de faciliter le passage des résidents de la région vers l’île de Montréal. Quelques fonctionnaires, soutenus par des spécialistes, ont expliqué en quoi consisteront les travaux prévus et leur incidence sur la circulation en plus de répondre aux questions des visiteurs venus nombreux à cette rencontre.

D’une durée de quatre ans, ce chantier comportera plusieurs étapes successives. Au cours de cette période, des entraves de longue durée sont prévues dans le tunnel pendant deux ans. Un plan de mobilité a été prévu en complément. Durant les deux autres années, les travaux auront moins de répercussions pour les usagers ou seront réalisés en dehors des voies de circulation.

En entreprenant ce projet, le ministère des Transports vise à préserver le tunnel pour une période minimale de 40 ans. Il est notamment question de moderniser les équipements d’exploitation et d’augmenter la protection contre les incendies. Les principales interventions comprennent la réparation de la voûte et des murs, la réfection du radier et la reconstruction de la chape. La chaussée de béton de l’autoroute 25 entre l’île Charron et la rue Sherbrooke, à Montréal, sera aussi refaite de part et d’autre du tunnel.

S’il n’y a pas encore d’échéancier détaillé établi, il est assuré que les travaux ne débuteront pas avant l’ouverture du nouveau pont Champlain. Le Ministère travaille aux études nécessaires à l’élaboration du dossier d’affaires, qui précisera davantage les divers aspects, comme l’échéancier, les entraves, les mesures d’atténuation en transport collectif et le coût du projet.

En dépit des contraintes causées par ces travaux d’envergure, Transport Québec prévoit maintenir au minimum deux voies de circulation par direction de jour sur semaine et l’accessibilité aux camions pendant toute leur durée.

Le plan de mobilité inclut l’ajout de navettes d’autobus en direction du métro Radisson et en direction du métro Longueuil tout comme sur le pont Champlain avec des fréquences variables et ajustables. Du côté de Boucherville, un nouveau parc de stationnement incitatif sera aménagé près de la sortie autoroute 20 et De Montarville à l’été 2020. Des projets pour encourager le covoiturage sont également sous analyse.