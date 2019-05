Les Dimanches culturels à la Vieille caserne reçoivent l’artiste de scène et marionnettiste Antonia Leney-Granger

Le dimanche 26 mai à 14h, venez assister à un atelier participatif de théâtre d’objets pour grands et petits. Lors de ce moment mené par Antonia Leney-Granger, vous pourrez explorer ce genre théâtral où des objets courants deviennent plus que des accessoires de théâtre ou des décors, mais sont utilisés pour évoquer un personnage ou un animal. Activité au coût de 10$ pour les adultes et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un parent.

Antonia Leney-Granger est une artiste de scène et marionnettiste. En 2015, elle fonde le Théâtre du Renard, compagnie spécialisée dans la vulgarisation scientifique et la transmission du savoir par le théâtre d’objets. Dans son travail, elle s’intéresse à l’idée du savoir sous toutes ses formes. Sa passion pour la transdisciplinarité la mène à entreprendre en 2018 une maîtrise à l’Université Concordia portant sur deux médiums artistiques qui l’inspirent particulièrement: la marionnette et la bande dessinée. Antonia possède un baccalauréat en histoire et culture occidentale du Liberal Arts College (Université Concordia), en plus d’être diplômée de l’École Nationale de Théâtre en Production.

Il n’y a pas de doute, il sera plus qu’intéressant d’assister et de partager ce moment de création. Les organisatrices vous attendent en grand nombre le 26 mai à 14h à la Vieille caserne de Verchères. (532, route Marie-Victorin)