Un concert-bénéfice pour lutter contre l’exploitation sexuelle

La comédienne Ludivine Reding qui a su marquer l’imaginaire des Québécois par son rôle de Fanny dans la populaire télésérie Fugueuse, le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), et l’Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL), s’unissent afin de sensibiliser la population à la lutte contre l’exploitation sexuelle en organisant un concert-bénéfice.

Sous la direction du chef et compositeur en résidence de l’OSDL, Maestro Airat Ichmouratov, ce concert mettra à profit les talents musicaux et vocaux des policiers du SPAL et de représentants d’organismes communautaires, accompagnés par les musiciens professionnels de l’OSDL.

Ce projet permettra de donner un coup de pouce financier aux organismes venant en aide aux victimes d’exploitation sexuelle sur le territoire de l’agglomération de Longueuil, soit Le 2159, la Maison Kekpart et Macadam Sud.

Le concert sera présenté le 7 juin prochain à l’église de Saint-Hubert située au 5310, chemin de Chambly, à Longueuil.

Les personnes qui désirent y assister peuvent se procurer des billets d’admission générale au coût de 50 $, ou des billets VIP, qui incluent un cocktail de bienvenue, au coût de 80 $, à longueuil.quebec/concert-benefice-SPAL.