La Galerie Lez’arts présente l’exposition Nos gestes colorés réalisée par des élèves de l’école Louis- Hippolyte-Lafontaine

Du 20 mai au 23 juin, la Galerie Lez’arts accueille l’exposition Nos gestes colorés réalisée par des élèves de l’école Louis- Hippolyte-Lafontaine.

Afin de contribuer à l’éveil des jeunes aux arts, la Galerie Lez’arts offre la chance aux enfants des écoles primaires de Boucherville de créer en compagnie d’artistes professionnels en exposition à la Galerie Jean-Letarte.

L’exposition

Lors de son exposition Entre espaces et objets au Café centre d’art, l’artiste Laurence Belzile a présenté sa démarche artistique à deux groupes d’élèves de 5e année de l’école Louis-Hippolyte-Lafontaine.

Inspirée par le poids et le mouvement de notre corps dans l’espace, Laurence Belzile a ainsi invité les élèves à peindre des verbes d’action qu’ils ont choisis. Grâce au geste et à l’application de peinture sur de grands papiers fixés aux murs, les jeunes se sont amusés à produire des murales abstraites intitulées : tourner, sauter, tomber, lancer, courir.

Cette première phase de création, active et intuitive, a ensuite servi de matière première pour les créations individuelles des élèves. Récupérant chacun un fragment des œuvres collectives, les participants ont retravaillé les peintures au crayon et au pastel, pour obtenir des abstractions remarquables.

Venez voir le résultat de ces gestes colorés!

L’artiste

Artiste bas-laurentienne, Laurence Belzile détient un baccalauréat en arts visuels de l’Université Concordia avec une majeure en peinture et dessin. Elle complète présentement une maîtrise en arts visuels à l’Université Laval. À travers son travail artistique, elle réalise des œuvres qui investiguent la manière dont le corps perçoit et ressent les objets et l’espace autour de lui. Depuis 2013, cette jeune artiste a présenté son travail dans plus d’une vingtaine d’expositions autant collectives qu’individuelles au Bas-Saint-Laurent, à Québec ainsi qu’à Montréal.

La création de toiles abstraites permet pour l’artiste contemporaine Laurence Belzile de réaliser des concordances entre des éléments du réel et les composantes de la peinture. Une part de sa pratique s’exécute quotidiennement alors qu’elle analyse et questionne ce qui l’entoure. Son attention se porte alors sur la lumière, sur le positionnement inusité d’objets dans l’espace ou encore sur la transparence d’une matière. À travers le regard de l’artiste, certaines formes du quotidien deviennent ainsi propices à l’abstraction.

Galerie Lez’arts

Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère – Section jeunesse

501, chemin du Lac

Renseignements

Service des arts et de la culture 450 449-8651