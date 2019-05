Des danseurs du studio Underground honorés par le conseil municipal de Sainte-Julie

Les membres du conseil municipal ont honoré le 30 avril dernier plusieurs citoyennes et citoyens s’étant démarqués dans des compétitions de danse d’envergure dans le cadre d’une cérémonie de reconnaissance protocolaire qui s’est déroulée en présence de membres de leur famille.

Tous les invités ont pu signer le livre d’or de la Ville en plus de recevoir un cadeau souvenir.

Les danseuses et danseurs honorés représentent le studio Underground lors des compétitions. Ils ont remporté de nombreuses distinctions au Dance World Cup 2018 qui s’est déroulé à Mont-Tremblant.

• Médaille d’or dans la catégorie 17-19 ans Breakdance pour la troupe The Souls

• Médaille d’argent dans la catégorie 30 ans et plus Hip-Hop pour la troupe The Gentlemen

• Médaille d’argent dans la catégorie 19-20 ans Hip-Hop pour la troupe UC

• Médaille d’argent pour le Duo Génération, catégorie 30 ans et plus Hip-Hop

• Médaille de bronze dans la catégorie 14-16 ans Hip-Hop pour la troupe The Step

• Médaille de bronze dans la catégorie 12-14 ans Hip-Hop pour la troupe Little Crew

• 4e place dans la catégorie 14-16 ans Funky pour la troupe Pinky

Citoyens reconnus :

Myliane Bacon

Élisabeth Desjardins

Mathilde Langlois

Ophélie Baribeau

Julie-Ann Ellefsen

Kassandra Lapointe

Alex Beaudreault

Élyse Faucher

William Lechasseur

Megann Bilodeau

Jean-Yves Faucher

Kelsey Marquis-Dubé

Maxandre Blais

Laurence Fortin

Audrey-Anne Pellerin

Félix Brière

Marie-Christine Giroux

Élodie Trépanier

Claudia Collette

Ariane Lacroix

Laurie-Anne Trépanier

Normand Collette

Élodie Langevin

David Trudeau