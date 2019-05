Le 16 avril dernier, se tenait au Centre d’hébergement De Lajemmerais, l’Assemblée générale annuelle de la Fondation Lajemmerais. Une quarantaine de membres ont assisté à l’événement au cours duquel la présidente sortante a présenté le rapport d’activités et celui des réalisations 2018-2019. «C’est entouré d’une équipe disponible et motivée que nous avons réalisé tous les mandats qu’on s’était fixé», a mentionné Madame Duplin.

Le plan d’action qui a été déposé demeure en continuité avec les années précédentes en ce qui a trait aux Spectacles pour les fêtes thématiques, Musicothérapie, Zoothérapie, Animation musicale, Troubadour et aux activités en lien avec le service des loisirs. De plus, cet été quatre jeunes étudiants provenant de programmes spécifiques viendront s’ajouter à l’équipe des loisirs.

D’autres projets devront voir le jour en 2019 dont, entre autres, l’aménagement de la terrasse avant, l’achat d’un quadricycle sécuritaire adapté à la clientèle, les visites du Dr Clown ainsi qu’une activité de cerfs-volants au parc de la Commune.

Madame Duplin a tenu à remercier le conseil exécutif sortant pour le travail accompli, les bénévoles pour leur implication ainsi que les autorités municipales pour leur support lors de nos activités.