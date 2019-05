Le Théâtre de la Ville de Longueuil dévoile la programmation de sa 30e saison!

Le Théâtre de la Ville (TDLV) a dévoilé la semaine dernière la programmation de sa saison 2019-2020 devant plus de 800 abonnés fidèles et enthousiastes. L’équipe de programmation composée de Franck Michel, directeur général, Anne-Marie Provencher, directrice artistique et Johanne Aubry, programmatrice, a présenté les quelque 70 spectacles soigneusement sélectionnés pour la 30e saison de l’institution culturelle longueuilloise. Sous le signe de l’audace, cette saison anniversaire met en lumière le parti pris manifeste du TDLV pour la création actuelle, proposant un juste équilibre entre des figures connues et des découvertes, des œuvres de création et du répertoire, une diversité de disciplines et de nombreuses possibilités de rencontre entre créateurs inspirants et public curieux.

Des prestations de l’ensemble vocal QWARTZ, de la jazzwoman Dominique Fils-Aimé, de trois des membres du quintette à vent Pentaèdre, de la poétesse Natasha Kanapé Fontaine et de l’auteur-compositeur-interprète Noubi ont ponctué la soirée. Des entrevues avec Violette Chauveau, interprète dans Warda et Philippe Ducros, auteur et metteur en scène de La cartomancie du territoire, ont donné un bel avant-goût de la qualité des spectacles qui composeront la programmation théâtrale.

Cette soirée a également été l’occasion pour le public présent de se voir annoncer en primeur le nom de la personne qui prendra la relève de la directrice artistique sortante Anne-Marie Provencher. Celle-ci passera le flambeau à Jasmine Catudal dès la saison prochaine. Scénographe diplômée de l’École nationale de théâtre du Canada, cofondatrice et codirectrice du festival OFFTA depuis 2007 et de LA SERRE – arts vivants et codirectrice artistique de l’Usine C de 2012 à 2015, Jasmine Catudal s’implique avec passion dans le milieu culturel depuis plus de quinze ans, menant de front de nombreux projets où elle a su démontrer une vision artistique sensible et rassembleuse. Toute l’équipe du TDLV se réjouit de cette nomination!

UN COUP D’OEIL

Intégrale Théâtre

L’Intégrale Théâtre propose des thématiques percutantes qui agitent le temps présent. Tout se conjugue pour interpeller, émouvoir ou divertir, afin que le théâtre demeure une expérience nourrissant en profondeur notre vie. S’enchaineront ainsi la recréation de l’œuvre culte Les fées ont soif, la plus récente pièce de Fabien Cloutier, Bonne retraite, Jocelyne, l’essentiel Comment je suis devenu musulman de Simon Boudreault, le classique Des souris et des hommes, la sublime adaptation théâtrale de La détresse et l’enchantement de Gabrielle Roy, le fascinant NEUF (titre provisoire) de Mani Soleymanlou et, pour terminer, la lecture-théâtre inspirée de l’épopée de Kim Yaroshevskaya, Mon voyage en Amérique.

Danse

La danse nous invite à découvrir des démarches chorégraphiques singulières célébrant l’inépuisable pouvoir de fascination des corps en mouvement. Fleuve Espace Danse présente Hommes de vase, un spectacle-hommage à la vie en constante évolution, alors que les chorégraphes Sylvain Lafortune et Esther Rousseau-Morin proposent, avec L’un l’autre, un pas de deux sensible et virtuose qui se veut une ode radieuse à la beauté du nous. Rubberband marrie la spontanéité et la témérité de la culture hip-hop au raffinement du ballet avec Vraiment doucement. Unfold |Une conférence dansée proposée par Le Carré des lombes invite à une incursion unique, à mi-chemin entre une répétition ouverte et un exposé sur la création.

70 spectacles à découvrir!

En plus d’une toute nouvelle série Les contes endimanchés, la programmation se déploie dans toute sa diversité : Jazz et Blues, Chanson, Musiques du monde, Musique de concert ou Humour et variétés. Le public pourra voir :

Luc De Larochellière | Marie-Nicole Lemieux | Plume Latraverse | Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques| Jack De Keyser | Dumas | Ariane Moffatt | Les Sœurs Boulay |FLIP Fabrique| Tami Neilson | Ingrid St-Pierre | Les Trois Accords | Lise Dion | Bobby Bazini | Alexandra Stréliski | Matiu | Joe Bocan, Marie Carmen et Marie Denise Pelletier | Les grands Hurleurs et Élage Diouf | Yannick Rieu | Medhi Bousaidan | Saratoga | Mario Jean | Safia Nolin et bien d’autres !

Jeune public

Au jeune public, des tout-petits aux grands ados, nous offrons des spectacles à la hauteur de leur appétit de vivre et de leur curiosité sans bornes. Ces créations théâtrales, musicales et de danse conçues par des artistes chevronnés sont à savourer en famille ou en groupes scolaires.