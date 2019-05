Don d’arbres au garage municipal de Saint-Amable

Dans le cadre de la Semaine de l’arbre et des forêts en mai, la Municipalité de Saint-Amable offre à ses citoyens la possibilité de se procurer gratuitement des pousses d’arbres au garage municipal. La distribution aura lieu à partir du mardi 21 mai jusqu’à épuisement de l’inventaire.

Pour profiter de cette offre, les Amabliens doivent se présenter au garage municipal, situé au 460, rue Charbonneau, durant les heures d’ouverture, avec une preuve de résidence et équipés de contenants pour transporter les pousses d’arbres.

Les arbres distribués sont des jeunes pousses de 25 et 40 cm de hauteur pour les conifères et de 60 et 90 cm pour les feuillus.

Le garage municipal de Saint-Amable est ouvert du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h, et le vendredi de 8 h à 13 h.

AMÉNAGEMENT DES TERRAINS RÉSIDENTIELS : LA PLANTATION D’ARBRES EST OBLIGATOIRE !

Tout terrain construit sur le territoire de Saint-Amable doit être agrémenté d’au moins un arbre feuillu dans chacune de ses cours avant et une proportion minimale de 20 % de la superficie d’un terrain doit être conservée ou aménagée en espace vert.

La plantation d’arbres est régie par certaines restrictions au sujet des distances minimales à respecter pour leur implantation et des espèces d’arbres restreintes ou interdites. Pour plus d’information, communiquez avec le Service de l’urbanisme au 450 649-3555, poste 235, ou à urbanisme@st-amable.qc.ca.

Les arbres sont une richesse inestimable qui contribuent à améliorer la qualité de vie en milieu urbain. Ils absorbent les polluants atmosphériques, le bruit et les eaux de pluie, tout en diminuant le ruissellement dans les égouts. Ils luttent contre le phénomène des îlots de chaleur puisque l’ombre qu’ils procurent réduit la température ambiante et ils produisent de l’oxygène.

En plus de ses nombreux bienfaits environnementaux, la présence d’arbres diminue les coûts de climatisation et de chauffage de 10 à 12 % par an et augmente la valeur d’une maison unifamiliale de 7 %.