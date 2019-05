Une exposition au profit de la Maison Gilles-Carle

Les artistes peintres Louise Godin et Céline Laliberté coorganisent une expo-bénéfice de peintures pour la Fondation Maison Gilles-Carle de Boucherville.

L’exposition réunira une sélection de 32 œuvres de styles et de techniques différentes réalisées par des artistes de la région.

Elle se tiendra le 11 mai dans les bureaux de l’entreprise Planisource située au 395, rue Samuel-De Champlain (entre le Goûtillon et l’Amour du Pain), de 10h à 16h.

Les fonds recueillis par la vente des œuvres serviront à la mise sur pied de la Maison Gilles-Carle à Boucherville. Voilà donc une belle occasion de vous gâter et de soutenir la cause des proches aidants. Par votre soutien à cette ressource de répit-hébergement, vous contribuerez à offrir un peu de répit aux proches aidants.

Les artistes participants sont Louise Godin, Céline Laliberté, Nathalie Bruggeman, Louise L’Allier, Jacques Landry, Simona Cosareanu, Solange Blais et Mireille Molleur.