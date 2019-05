Trampoline et tumbling : Varennes sera l’hôte du Championnat de l’Est du Canada

Varennes sera l’hôte du Championnat de l’Est du Canada en trampoline, tumbling et double-mini trampoline du 17 au 19 mai prochains.

L’événement organisé par l’école Les Dynamix en collaboration avec Gymnastique Québec se tiendra au Centre multisports régional. Il accueillera une délégation composée de quelque 325 athlètes des niveaux provinciaux 1 à 4, ainsi que 110 entraîneurs et juges.

Vingt-deux athlètes de l’école Les Dynamix se mesureront aux meilleurs dans ces deux disciplines. Au total, 58 épreuves seront disputées.

Le public pourra assister aux compétitions les samedi et dimanche. Un prix d’entrée sera exigé.

À noter qu’en gymnastique, le championnat de l’Est du Canada se tient à l’Île-du-Prince-Édouard du 8 au 12 mai.