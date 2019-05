Plusieurs cyclistes de Boucherville s’illustrent au critérium

Des athlètes du Club cyclistes de Boucherville (CCB) se sont illustrés au Critérium provincial Boucherville qui se tenait le 28 avril dernier.

Le froid n’a pas découragé les 305 participants venus de partout au Québec pour participer à cette cinquième édition de courses homologuées par la Fédération québécoise des sports cyclistes.

Les athlètes espoirs du Club cycliste de Boucherville – Vélo 2000 ont réalisé de belles performances. Léonie Bergeron s’est emparée de la deuxième place dans la catégorie U11F. Elle en était à sa première course. Agathe Beauséjour, quant à elle, s’est approprié la médaille de bronze dans la catégorie U15F.

Dans la catégorie U15M, Justin Roy et Julien Boulé ont offert tout un spectacle avec une échappée en duo, devançant le peloton de plus de trois minutes.

Dans la catégorie U17F, Coralie Lévesque, de Boucherville, ancienne membre du CCB et maintenant pour le club Espoirs Laval, a remporté la course à l’issue d’une échappée solitaire.

Chez les juniors femmes, Allyson Webb-Charland a mis la main sur la médaille d’or. Laurence Barriault est montée sur la troisième marche du podium alors que Victoria Dupont est arrivée tout juste derrière, en quatrième position.

Chez les cadets hommes, Charles Duquette a raté de peu le podium avec une 4e place à la suite d’un bris mécanique. Léo Péloquin s’est classé au 7e rang et Félix Hamel au 11e rang.

Volet élite

« Le soleil s’est timidement pointé en après-midi pour le volet élite et les juniors hommes ont animé la foule avec une échappée à sept coureurs, soit trois de Vélo2000/Rhino Rack, et quatre du club Espoirs Laval.

Les coureurs ont éclipsé le peloton sur le circuit d’un kilomètre autour du parc de la mairie. Lukas Carreau, Alexandre Poirier et Raphaël Parisella, tous trois de l’équipe Vélo2000/Rhino Rack ont ainsi composé le podium avec un triplé. Parisella a démontré sa bonne forme et sa puissance en complétant les quatre derniers tours seul en tête, terminant 23 secondes devant tout le monde », a rapporté François Duquette, du Club cycliste de Boucherville.

Finalement, le plus imposant peloton composé de 68 coureurs a offert un autre beau spectacle en fin de journée. « Les seniors de niveaux 1 et 2 ont souffert de la vitesse imposée par l’échappée de trois coureurs dont William Blackburn de Vélo2000/Rhino Rack. Ces derniers peinaient à distancer le peloton lorsqu’Alexis Cartier de Vélo2000/Rhino Rack s’est extirpé du groupe pour rejoindre Blackburn dans l’échappée, et ainsi aider son coéquipier et les deux autres athlètes à se distancer du peloton définitivement. Alexis Cartier a terminé le travail en solo, suivi de Blackburn pour aller chercher la première et la deuxième marche du podium », a résumé M. Duquette.