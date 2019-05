Un investissement de 810 000 $ : un nouveau sentier pédestre inauguré dans le secteur Du Boisé

Les amoureux de la randonnée seront heureux d’apprendre qu’un nouveau sentier pédestre a été inauguré à Boucherville le 27 avril dernier, Jour de la Terre. Le sentier du parc de la Futaie permet de relier le secteur Du Boisé au boisé Pierre-Dansereau (anciennement connu sous le nom de Bois de Boucherville).

Accessible à partir du parc de la Futaie (rue du Bosquet), le sentier a été aménagé au coût de 810 000 $ et grâce à une contribution financière de 485 000 $ à parts égales entre le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec et la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). La contribution de la Ville de Boucherville quant à elle s’élève à 325 000 $.

D’une longueur de 1150 mètres, dont 470 mètres en passerelle, le sentier du parc de la Futaie crée un lien entre les rues des Sureaux, du Bosquet et de la Futaie. Il permettra à la population de découvrir un milieu naturel connu pour sa valeur écologique élevée et qui joue le rôle de corridor faunique relié à un plus grand ensemble qu’est le boisé Pierre-Dansereau qui possède une superficie de 163 hectares.

« La conservation des milieux naturels est primordiale pour le conseil municipal. Elle est aussi un enjeu capital dans la lutte aux changements climatiques. Cette nouvelle réalisation s’inscrit dans le cadre de notre Plan de développement durable de la collectivité qui vise notamment à mettre en valeur les milieux naturels d’intérêt. Nous sommes fiers de mettre à la disposition des citoyens ce nouveau sentier qui leur permettra de profiter pleinement d’un écosystème d’une grande richesse écologique tout en respectant la diversité écologique de ce secteur », a mentionné le maire de la Ville de Boucherville, Jean Martel.

Le projet mis de l’avant par la conseillère Lise Roy a pris cinq ans avant de se concrétiser. Il s’inscrit également dans le cadre de la mise en place de la Trame verte et bleue du Grand Montréal.