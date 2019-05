Des projets intégrateurs ingénieux à De Mortagne

Les élèves de 5e secondaire à l’école De Mortagne ne manquent pas d’imagination et de talent. Dans le cadre du cours Projet intégrateur, ils ont récemment présenté au public leurs réalisations personnelles.

Durant presque toute l’année scolaire, ils ont élaboré un projet qui leur permettait d’intégrer à la fois leurs connaissances acquises durant leur parcours scolaire et leur passion.

L’objectif était de les outiller en vue de leur prochaine démarche de formation, qu’ils optent l’an prochain pour une formation collégiale ou autre.

La plupart des 190 jeunes ont réalisé un projet. « Cela les motive, leur permet de surmonter leur défi, stimule leur persévérance, et les aide au niveau de leur orientation académique en leur permettant de découvrir leur potentiel », expliquent Alain Lemay et Catherine Dulude, enseignants.

Voici quelques exemples de projets qui sont l’aboutissement d’un long processus pédagogique et créatif : arcade de jeux; site Internet sur différents sujets; antenne de télévision, lance «patate», recherche sur le fonctionnement du cœur, drone, ordinateur, essais et livres illustrés, constructions mécaniques, robotique, créations artistiques, etc.