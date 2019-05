Une femme d’exception reçoit le Prix Grand bâtisseur lors du Gala du mérite économique

Deux longues minutes émouvantes d’applaudissements ont salué l’annonce du Prix Grand bâtisseur remis à Fabienne Desroches lors du Gala du mérite économique tenu le 27 avril dernier au Cégep de Sorel-Tracy, auquel prenaient part près de 500 personnes.

C’est la première fois en 34 ans d’existence qu’une femme est choisie comme récipiendaire de ce prix, ajoutant à l’émotion de Mme Desroches qui ne s’attendait pas à recevoir un tel honneur. Il faut dire que la directrice générale du Cégep de Sorel-Tracy a marqué la région en donnant de l’envergure à son établissement d’enseignement pendant 15 ans. Depuis qu’elle a annoncé qu’elle mettait fin à son mandat le 30 juin prochain, les félicitations ne cessent d’affluer à son endroit.

C’est d’ailleurs en pensant à son équipe qu’elle a accepté cet honneur qui lui a fait particulièrement chaud au cœur. « Pour moi, la signification de ce prix vient solidifier la mission d’un Collège, mais plus largement, elle symbolise l’importance de l’éducation et de sa vocation première, c’est-à-dire de bâtir la société de demain en éduquant les jeunes à devenir des citoyens engagés et responsables », a mentionné celle qui est également reconnue pour ses nombreuses implications dans le milieu socio-économique régional.

« Ce prix, je le partage avec mon équipe de gestionnaires et tout le personnel du Collège qui m’ont toujours soutenue et qui ont gardé le cap vers la réussite et l’encadrement de nos étudiants », a-t-elle ajouté en remerciant le comité organisateur et en félicitant tous les autres entrepreneurs mis en nomination lors de ce gala.

Rappelons en terminant que ce prix honorifique est attribué à un individu qui a obtenu une réussite remarquable et exceptionnelle dans son champ d’activité. Il souligne les actions positives posées par ce candidat, au cours de sa carrière, qui ont contribué à améliorer l’environnement économique de la région.