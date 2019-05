Les 140 emplois de Mometal Structures de Varennes sont menacés par deux litiges commerciaux: une manifestation ce mardi

L’entreprise Mometal Structures existe depuis 50 ans, mais deux importants litiges commerciaux, un projet au Centre des sciences à Montréal et celui de la passerelle piétonnière Normandie à Longueuil, pourraient forcer la fermeture de l’usine qui emploie 140 travailleurs à Varennes.

Dans un article publié le 30 avril dernier dans La Presse +, le quotidien explique que l’entreprise Mometal a été engagé en janvier 2017 comme sous-traitant par Groupe TNT afin de fabriquer et installer les structures de métal de la nouvelle passerelle Normandie. Rappelons à ce sujet qu’une partie de l’ancienne structure avait été démolie en 2015 après avoir été heurtée par un camion qui circulait sur la route 132 avec la benne levée.

Un différend entre la Ville de Longueuil et Groupe TNT a suspendu le chantier de reconstruction pour des raisons de conformité d’une structure fabriquée par Mometal. Le projet devait être terminé en octobre 2017, mais la passerelle a finalement été inaugurée en septembre 2018, ce qui a entraîné des pénalités de 6 000 $ par jour. Depuis, le sous-traitant de Varennes attend d’être payé pour le travail.

Dans l’article de La Presse, le Groupe TNT et Mometal affirment avoir des expertises indépendantes pour prouver que le problème de non-conformité allégué par la Ville de Longueuil serait non fondé. Les deux entreprises avancent que la Ville refuse d’admettre sa faute et de rembourser l’entrepreneur et son sous-traitant.

Le quotidien a joint Louis-Pascal Cyr, chef de service aux affaires publique à la Ville de Longueuil, qui a mentionné que les pénalités de 1,848 million de dollars s’appliquent dans ce dossier pour l’instant.

« Mometal n’a pas de lien contractuel avec la Ville. Celui qui lui doit de l’argent, c’est Groupe TNT, et Groupe TNT sait, parce que c’est prévu au contrat de la Ville, qu’il doit faire la démonstration qu’il a payé l’ensemble des sous-traitants avant de recevoir le paiement final. »

La situation est pour le moins pénible pour les employés et la direction de Mometal qui n’ont pas travaillé depuis le début de la semaine. Sur les 140 employés, 73 sont syndiqués et le syndicat des Métallos étudie la possibilité d’apporter un soutien financier par le biais du Fonds de solidarité.

Les travailleurs, excédés de la situation, entendent tenir une manifestation ce mardi 7 mai devant l’hôtel de ville de Longueuil pour exprimer publiquement leur mécontentement et alerter l’opinion publique.

Centre des sciences de Montréal

L’entreprise Mometal Structures de Varennes affirme aussi ne pas avoir été payé pour le projet réalisé au Centre des sciences de Montréal. La firme EBC lui a accordé le contrat en sous-traitance, mais un porte-parole a préféré ne pas faire de commentaires à ce sujet, car « il reste une partie des travaux à exécuter », est-il indiqué dans l’article.

Mentionnons en terminant que Mometal Structures a également conçu les poutres et caissons du nouveau pont de Saint-Jean-sur-Richelieu, la marquise de l’aéroport Montréal-Trudeau, de même que les charpentes des aéroports de Toronto et de Boston.