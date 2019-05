La Galerie Vincent-D’Indy présente l’exposition annuelle du Club photo de Boucherville

Le vernissage aura lieu le vendredi 3 mai à 19 h 30.

La Ville de Boucherville est heureuse de vous inviter à une exposition du Club photo de Boucherville qui se déroulera jusqu’au 26 mai.

L’artiste

Le Club photo de Boucherville réunit depuis plus de 30 ans des amateurs de photographies de tous les niveaux qui partagent la passion de l’image. Chaque membre expose un point de vue unique et fait preuve d’une créativité hors du commun.

L’exposition

Sous le thème « Des visions, une passion », l’exposition annuelle du Club photo de Boucherville vous présente les réalisations photographiques de ses membres. De plus, une partie de l’exposition est consacrée à des photos grand format présentant différentes disciplines artistiques. Sur place, il vous sera possible de voter pour vos photos favorites. Pour plus d’informations : clubphotoboucherville.org

Bienvenue à tous!

Galerie Vincent-D’Indy

Centre multifonctionnel Francine-Gadbois

1075, rue Lionel-Daunais, Boucherville

450 449-2800, poste 2

centremulti.qc.ca

Lundi et congés fériés : Fermé

Mardi au vendredi : 13 h à 16 h et 18 h à 21 h

Samedi et dimanche : 13 h à 16 h

Renseignements :

Service des arts et de la culture

Ville de Boucherville

450 449-8651