Un beau parcours prend fin pour le Julievillois Jacob Guay à La Voix

Le Julievillois Jacob Guay a gouté pleinement son expérience à la populaire émission La Voix puisque c’est lors des deuxièmes quarts de finale que le jeune homme a dû dire au revoir à tous. Le chanteur de 19 ans a perdu lors de sa performance en direct contre Gabriel Cyr et Kelly-Ann Martin, ses coéquipiers de l’équipe du « coach » Alex Nevsky. Jacob Guay avait décidé de chanter « You are the reason » de Callum Scott, mais finalement, c’est Gabriel Cyr qui a pu aller de l’avant.

Le jeune artiste était visiblement reconnaissant d’avoir vécu une si belle aventure au terme de sa prestation à La Voix. « Je suis fier de ma performance et je me compte chanceux d’être parmi les finalistes de La Voix! Cette expérience m’a fait grandir et vivre toutes sorte de belles choses, j’ai rencontré plein de bonnes personnes : mes coachs Marc Dupré et Alex Nevsky qui m’ont donné de précieux conseils, je leur en serai reconnaissant toute ma vie; les candidats, les musiciens que j’affectionne tout particulièrement, la « prod » et toute l’équipe qui a été tellement généreuse avec moi; je me suis fais des amis candidats que j’apprécie énormément, je les aime de tout mon cœur! »

« Mais l’aventure ne s’arrête pas là, ajoute-il, il y aura la tournée des spectacles en août et en septembre et moi je vais continuer mon chemin artistique que j’ai si bien commencé! Un gros merci à tous ceux qui m’ont encouragés et qui m’encouragent à chaque jour, vous ne savez pas à quel point ça me fait du bien ! Je vous aime ben gros! »

Son inspiration et son meilleur « coach »!

Rappelons que la première ronde des auditions à l’aveugle de la septième saison de la populaire émission avait fait vivre encore une fois beaucoup d’émotions aux participants et aux téléspectateurs. Jacob Guay avait alors offert une prestation forte et remplie de « soul » qui a attiré l’attention de trois juges dès le départ.

Avant la prestation du Julievillois, l’animateur Charles Lafortune lui avait demandé ce qui l’avait poussé à se lancer ce défi. « Je te dirais que c’est ma grand-mère. C’est elle qui m’a fait comprendre qu’il fallait que je le fasse. Elle m’a dit : « Jacob tu devrais y aller! ». Elle me le disait à chaque fois que j’allais voir ma grand-mère et ma grand-mère c’était tout pour moi! Elle est décédée le samedi où j’ai fait ma pré-audition… À chaque fois que je chante maintenant, j’ai ma grand-mère qui est proche de moi! »