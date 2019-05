Portrait de l’économie sociale dans l’agglomération de Longueuil: une force économique de 1,3 G$

Le Pôle de l’économie sociale de l’agglomération de Longueuil a dévoilé mardi un portrait clair et saisissant de l’économie sociale sur le territoire. Réalisée par la firme indépendante MCE Conseils, l’enquête a permis de chiffrer l’économie sociale dont voici les faits saillants : 221 organisations présentes sur le territoire, générant des revenus globaux de 1,3 milliard de dollars; 6 633 emplois liés aux entreprises d’économie sociale; 6,9% du PIB de l’agglomération de Longueuil est généré par les entreprises collectives. Une longévité importante des entreprises avec une moyenne d’âge de 26 ans. Une parité homme-femme au sein des conseils d’administration. « En plus de générer des retombées économiques appréciables, l’économie sociale contribue de façon structurante à générer de la richesse dans le milieu et à améliorer la qualité de vie des citoyens » estime la mairesse de Longueuil,Mme Sylvie Parent.

Enjeux de l’heure

Selon l’enquête, malgré leur prospérité et leur performance, les entreprises collectives mentionnent faire face à des défis liés au recrutement de la main-d’œuvre, à la commercialisation et à l’accès au financement. L’étude révèle également un écart entre la place occupée par l’économie sociale dans l’agglomération de Longueuil comparativement à la moyenne québécoise de l’apport de l’économie sociale au PIB du Québec : « Par la publication de ce portrait, nous souhaitions présenter un état des lieux clair de l’économie sociale dans l’agglomération de Longueuil de manière à ce que le Pôle et ses partenaires puissent mettre en place des actions concertées visant le développement, la consolidation et la création d’entreprises d’économie sociale » explique Éric Tétreault, représentant du Pôle de l’économie sociale et directeur général de FM 103,3. L’intégralité du portrait de l’économie sociale de l’agglomération de Longueuil est disponible en ligne.

Précisons que la réalisation de ce portrait de l’économie sociale de l’agglomération de Longueuil 2019 est rendue possible grâce au soutien de Développement économique de l’agglomération de Longueuil et du ministère de l’Économie et de l’Innovation.

Boucherville

Boucherville compte 17 entreprises d’économie sociale sur son territoire.

CENTRE DE RÉPIT-DÉPANNAGE AUX 4 POCHES

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DE BOUCHERVILLE

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DOMISOL

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA RUCHE MAGIQUE INC. (I)

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE SES AMIS (I)

CENTRE DES GÉNÉRATIONS DE BOUCHERVILLE (GRENIER DES AUBAINES)

CONSORTIUM ÉCHO-LOGIQUE

COOP ÉQUESTRE DE BOUCHERVILLE

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ EN HABITATION « LA SEIGNEURIE DE BOUCHERVILLE »

COOPÉRATIVE DE TRAVAILLEURS ACTIONNAIRE MULTI-CHOIX

COOPÉRATIVE L’AMITIÉ

ÉCOLE DE DANSE DE BOUCHERVILLE INC.

I.SOLAB – COOP DE SOLIDARITÉ

L’ATELIER LA FLÈCHE DE FER INC.

SERVICES ANIMALIERS DE LA RIVE-SUD

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES ILES PERCÉES, BOUCHERVILLE

THÉÂTRE JANKIJOU