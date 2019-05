Les pompiers de Sainte-Julie reprendront bientôt les visites préventives

Le Service de sécurité incendie de Sainte-Julie désire informer les citoyens que les visites préventives reprendront dans les prochains jours. Cette année, les pompiers visiteront les résidences du quartier de l’école du Moulin et du secteur rural de la ville.

Le but des visites est de vérifier la présence, le bon fonctionnement et l’emplacement des avertisseurs de fumée. « On dénombre malheureusement encore trop de victimes lors d’incendies alors que les avertisseurs sont inexistants ou non fonctionnels » déplore M. Daniel Perron, directeur du Service de sécurité incendie. Les avertisseurs de monoxyde carbone seront également examinés lorsque ceux-ci sont requis. Les combustibles tels que le bois, le propane, le mazout, le gaz naturel et l’essence, souvent utilisés pour alimenter certains appareils de cuisson, de chauffage ou différents types d’outillages, peuvent dégager ce gaz inodore potentiellement mortel. Si les pompiers détectent une anomalie, un avis sera alors remis aux occupants indiquant les correctifs à apporter et le délai pour s’y conformer.

Les pompiers en profiteront aussi pour s’assurer que les numéros d’immeuble sont bien visibles afin de ne pas retarder les interventions en cas d’urgence.

Les visites se dérouleront en fin de journée du lundi au vendredi et se poursuivront jusqu’à l’automne. Ces visites, prévues au schéma de couverture de risques, sont au programme depuis plusieurs années et permettront d’inspecter toutes les résidences de la Ville. Les personnes qui désirent plus de renseignements peuvent communiquer avec le Service de sécurité incendie au 450 922-7100 ou visiter le site Internet de la Ville.