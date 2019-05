Le budget fédéral 2019 rend l’option des véhicules zéro émission plus abordable pour tous

La qualité de vie des citoyens et la croissance future du pays sont étroitement liées à l’environnement. L’absence d’investissements dans un avenir propre et viable menace ce dont les citoyens dépendent pour réussir : un coût de la vie abordable, de bons emplois bien rémunérés et des collectivités résilientes.

Le Budget de 2019 rend l’option des véhicules zéro émission plus abordable pour tous. Le Budget de 2019 prévoit également un soutien pour élargir le réseau de postes de recharge et de ravitaillement des véhicules zéro émission, et met en place de nouveaux incitatifs pour les particuliers et les entreprises pour l’achat de véhicules zéro émission.

Le gouvernement propose d’investir 300 millions de dollars sur trois ans grâce à un nouvel incitatif d’achat fédéral visant les véhicules zéro émission admissibles.

Le 17 avril 2019, le ministre Garneau a lancé le programme Incitatifs pour l’achat de véhicules zéro émission (iVZE). Les incitatifs pour l’achat de véhicules zéro émission s’appliqueront aux nouveaux véhicules admissibles achetés ou loués à partir du 1er mai 2019. Le programme incitatif est une mesure annoncée dans le Budget de 2019 et est assujetti à l’approbation du Parlement.

Pour être admissible aux incitatifs, un véhicule doit être un modèle de base dont le prix de détail suggéré par le constructeur est de moins de 45 000 $ pour les véhicules de tourisme dotés de six sièges ou moins, et de moins de 55 000 $ pour les véhicules dotés de sept sièges ou plus. Pour les véhicules de six sièges ou moins, les modèles à prix supérieur de ces véhicules sont admissibles si le prix de détail final suggéré par le constructeur est de 55 000 $ ou moins.

Les citoyens qui achètent ou qui louent l’un des véhicules admissibles suivants recevront un incitatif de 5 000 $ : un véhicule électrique à batterie, un véhicule à pile à hydrogène ou un véhicule hybride rechargeable à autonomie plus longue. Les citoyens qui achètent ou qui louent un véhicule hybride rechargeable à autonomie plus courte recevront un incitatif de 2 500 $.

Pour obtenir plus de renseignements sur le programme et les véhicules admissibles, veuillez consulter le site canada.ca/vehicules-zero-emission ou composez le 1 800 O-Canada.