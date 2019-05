Lancement de la campagne de Xavier Barsalou-Duval à Saint-Amable

La population de Saint-Amable a bien répondu à l’appel du député Xavier Barsalou-Duval, à l’occasion du lancement de sa campagne électorale le jeudi 18 avril dernier. Le député a fait de nombreuses rencontres enrichissantes ce soir-là, et s’est dit satisfait du succès remporté.

« Des citoyens de toutes les municipalités de la circonscription se sont déplacés pour le lancement. J’éprouve une grande fierté par rapport à tout le travail accompli ensemble durant les 4 dernières années et je vous promets mes amis que vous n’avez encore rien vu ! », a déclaré d’entrée de jeu le député.

Appuis officiels des ex-députés Stéphane Bergeron et François Beaulne

Les trois orateurs invités ont fait l’éloge du candidat de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères et en ont tous profité pour faire valoir l’importance d’envoyer une forte délégation du Bloc Québécois à Ottawa en octobre prochain.

Le comédien Denis Trudel a mis l’accent sur la culture et la langue française qui selon lui, sont plus menacées que jamais dans un contexte de mondialisation. Le suivant, François Beaulne, ex-député du Parti Québécois dans Marguerite D’Youville, a entretenu l’auditoire sur son expérience de chef de mission à l’ONU et sur l’importance pour le Québec d’avoir une voix à l’international.

Le dernier, mais non le moindre, Stéphane Bergeron, ex-député de Verchères, a souligné avec humour que les adversaires du Bloc Québécois on prédit sa mort à chacune des élections depuis sa création et qu’ils se sont trompés à chaque fois. Il a aussi parlé du rôle du Bloc à Ottawa de porter la voix de tous les Québécois à la Chambre des communes, afin de défendre les intérêts du Québec et de faire la promotion de l’indépendance. Tous ont confirmé leur appui sans équivoque envers le député bloquiste, Xavier Barsalou-Duval.

« J’ai été très touché par les bons mots de chacun de mes collègues à mon endroit. Ils ont eux-mêmes été d’excellents députés ou candidats qui ont marqué leur circonscription chacun à leur façon. Je suis heureux qu’autant de gens de Saint-Amable et des alentours aient répondu présents à notre invitation, et qu’ils m’aient donné confiance en leur soutien à la prochaine élection », s’est réjoui monsieur Barsalou-Duval.