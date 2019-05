Xavier Barsalou-Duval dénonce la levée de la plupart des mesures de sauvegarde sur l’acier

Le député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères, Xavier Barsalou-Duval, critique la décision du ministre des Finances de lever la plupart des mesures de sauvegarde en place pour le secteur de l’acier, exposant l’industrie au dumping et mettant ainsi en péril des milliers d’emplois.

En raison de la décision du ministre Morneau, l’industrie déjà lourdement éprouvée par les surtaxes de 25 % imposées par l’administration américaine devra dorénavant faire face à davantage de difficultés sur son propre marché.

« Alors que partout sur la planète, les marchés se referment, dans l’Union européenne et au Mexique notamment, le Canada fait bande à part et laisse nos entreprises vulnérables devant les pratiques de dumping. Le marché canadien devient une cible facile pour écouler les surplus de production de toute la planète », dénonce d’entrée de jeu le député bloquiste.

« On s’expose à un déferlement massif d’acier étranger qui pourrait avoir un impact dévastateur sur nos emplois. Rien pour convaincre les Américains que le Canada n’est pas une passoire pour l’acier étranger. C’est l’argument numéro 1 de l’administration Trump pour imposer des tarifs sur notre acier », martèle le porte-parole du Bloc Québécois en matière de développement économique.

Rappelons que les mesures de sauvegarde en place depuis le 23 octobre dernier sont venues à échéance le 27 avril. Ces mesures consistent en l’imposition de volumes de contingences sur certains produits importés et en une surtaxe de 25 % sur les importations dépassant ces volumes. Avec la non-reconduction des mesures actuelles, l’industrie de l’acier estime les conséquences à 1,5 G$ en pertes de ventes, soit 30 % de ses revenus totaux.

« Depuis des mois, l’industrie est sur le pied de grue : patrons, employés et syndicats, tous unis pour réclamer d’Ottawa le maintien des mesures de sauvegardes et voilà que le gouvernement leur fait faux bond » déplore Xavier Barsalou-Duval.

Le choix du ministre risque d’avoir un impact majeur dans la circonscription de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères, notamment à Contrecœur où l’aciériste ArcelorMittal emploie 1200 travailleurs. Les barres d’armature pour béton et le fil machine sont deux productions des installations de Contrecœur-Est et Ouest qui verront les mesures de sauvegarde les concernant être retirées à la suite à la décision du ministre Morneau.

« En cette période de turbulences, les mesures de sauvegarde permettaient de protéger notre industrie en présence d’un afflux d’acier étranger. L’acier produit ici est l’un des plus verts sur la planète et permet de fournir de bons emplois à nombre de familles de la région. Les libéraux ont préféré faire fi de la nécessité de protéger ces emplois au nom d’une idéologie du tout-au-marché », indique le député.

« En ces temps d’incertitude et d’instabilité, je pense qu’il est essentiel d’avoir une sensibilité pour les gens de chez nous. Pour ma part, je me range résolument du côté de nos travailleurs et travailleuses de l’acier et je compte continuer à être à leurs côtés dans les moments difficiles qu’ils vivent », conclut le député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères.