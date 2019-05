La Ville de Sainte-Julie versera 3 000 $ à la Croix-Rouge pour aider les victimes des inondations

La Ville de Sainte-Julie répond positivement à l’appel lancé par l’Union des municipalités du Québec ce matin et annonce qu’elle versera 3 000 $, soit 0,10 $ par résident, au Fonds de secours pour les inondations au Québec mis sur pied par la Croix-Rouge. La Ville invite également ses citoyens à contribuer individuellement à cette collecte de fonds spéciale.

« L’entraide a toujours été une valeur importante au sein du milieu municipal et je suis fière de constater que plusieurs municipalités la partagent avec autant de conviction. Je suis de tout coeur avec les sinistrés dans ces moments difficiles », précise la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy.

Le dégel printanier et les pluies abondantes ont mis certaines provinces, comme le Québec, sur un pied d’alerte en raison des débordements de cours d’eau qui menacent plusieurs municipalités. Les dons recueillis grâce au Fonds de secours pour les inondations au Québec serviront à soutenir les personnes et les familles sinistrées en leur offrant différents services selon leurs besoins : aide à l’hébergement, nourriture, vêtements, trousses de nettoyage, soutien au moment de la réinstallation, aide aux travaux de réparation et au remplacement de meubles. Pour offrir un don, il suffit de visiter le site Internet de la Croix-Rouge au croixrouge.ca ou téléphoner au 1 800 418-1111.