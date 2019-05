Distribution de paillis gratuit le 11 mai à Boucherville

La Ville de Boucherville est heureuse d’offrir du paillis gratuitement à ses résidants le 11 mai prochain.

Quand?

À partir de 8 h 30

Où?

Stationnement de l’hôtel de ville, au 500, rue de la Rivière-aux-Pins (accès via la rue Jacques-Viau).

Modalités et conditions de participation

• Aucuns frais exigés.

• Les quantités sont limitées; premier arrivé, premier servi!

• Preuve de résidence requise (permis de conduire, facture d’Hydro-Québec ou compte de taxes).

• Quantité maximale par résidence : 500 litres, ce qui correspond environ au volume de 5 poubelles cylindriques.

• Vous devrez charger vous-même le paillis dans votre véhicule.

• Apportez des contenants rigides ou prévoyez une bâche à l’intérieur de votre véhicule pour y charger le paillis en vrac. Si vous voulez plutôt charger le paillis dans des sacs, svp, prévoyez être au moins deux personnes pour tenir les sacs ouverts et les remplir.

• Apportez vos pelles et vos gants.

Le paillis offert provient de branches déchiquetées ou broyées par la Direction des travaux publics et des approvisionnements de la Ville. Il n’a donc pas l’aspect du paillis décoratif. Il est plutôt déchiqueté grossièrement et les copeaux sont de taille variable.

Le paillis peut être utilisé dans les plates-bandes pour retenir l’humidité, diminuer les besoins en arrosage et la présence de mauvaises herbes. Il embellit ainsi les propriétés!

Renseignements

Ligne info-environnement : 450 449-8113