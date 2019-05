Deux équipes de l’école le Carrefour championnes en volleyball au RSEQ

L’équipe de volleyball Benjamine féminine de l’école secondaire le Carrefour de Varennes, inscrite dans le RSEQ Montérégie, a connu une année de rêve! Elle a en effet performé tout au long de l’année dans ce circuit qui regroupait plusieurs équipes de bons calibres. Les joueuses des Celtiques ont surmonté quelques embûches pendant le parcours coriace de la saison et des finales, mais elles ont toujours gardé le cap sur le plan de match établi et sur la base du jeu, ce qui les a amenées à vivre des moments de volleyball inoubliables.

Une équipe de Championnes!

L’équipe a remporté la bannière de championne de saison de leur section, la bannière et la médaille d’or au Championnat régional du RSEQ Montérégie et la bannière ainsi qu’une autre médaille d’or au tournoi provincial à Sherbrooke. Les Celtiques se préparent pour un dernier tournoi, celui de l’UQAM qui se tiendra à Montréal le 11 mai prochain.

« Bravo les filles! Vous avez été formidables, intenses en émotion. Félicitations pour ces performances d’équipe et individuelles ainsi que ce bel esprit du groupe tout au long de la saison », mentionne fièrement Marcellin Lavallée, entraineur de l’équipe et responsable des équipes sportives parascolaires de l’école le Carrefour.

L’équipe de volleyball Juvénile féminine a également connu une superbe saison. Avec leur combativité, leur détermination et un esprit d’équipe hors pair, les joueuses se sont imposées en remportant la bannière et le titre de championne de saison dans leur division Rive-Sud Est, le tout s’étant décidé lors du tout dernier tournoi de la saison comptant pour le classement. Elles se sont donc qualifiées au tournoi régional de la Rive-Sud auquel elles ont remporté la médaille de bronze. « Félicitations pour votre belle saison et merci aux entraineurs Réjean Stébenne et Pierre Giroux », ajoute avec enthousiasme M. Lavallée.