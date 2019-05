Cinq humoristes participeront à un spectacle au profit des Maisons des jeunes de la région

Le vendredi 24 mai à l’École secondaire De Mortagne

La Maison des jeunes de Boucherville organise un spectacle d’humour bénéfice le vendredi 24 mai à l’école secondaire de Mortagne, à Boucherville. Les profits amassés permettront aux MDJ de la région d’offrir des activités sportives et culturelles gratuites aux jeunes de 12 à 17 ans qui fréquentent ces établissements. Responsable de l’organisation de cette soirée, la Maison des jeunes de Boucherville a rassemblé cinq humoristes de la relève qui se succéderont sur la scène de l’amphithéâtre à l’école secondaire entre 20 h et 21 h 45 : Richardson Zéphir, Sam Lemieux, Joe Guérin, Sébastien Haché et Marko Métivier.

Cette initiative de la MDJ locale se veut une première expérience avec le milieu de l’humour. Les organisateurs espèrent amasser entre 2000 $ et 3000 $ au terme de la soirée. « Nous partagerons les profits avec les MDJ de Varennes, Saint-Amable, Contrecoeur Sainte-Julie et Verchères qui nous aideront à vendre des billets. Plusieurs jeunes qui fréquentent les MDJ veulent participer aux activités que nous leur proposons mais n’ont pas l’argent requis pour s’y inscrire. Les recettes de la soirée permettront de leur offrir des activités sans qu’ils aient à payer », explique Bernard Taylor, directeur de la Maison des jeunes de Boucherville.

Les personnes désireuses de se procurer des billets pour assister à ce spectacle peuvent communiquer avec la MDJ au 450-449-8346. Au cours de la soirée, un tirage de cinq prix de présence est prévu.