Trois athlètes de Boucherville récompensés par des bourses d’études

Clémence Paré, Jacob Valois et Thierry Kirouac-Marcassa figurent parmi un groupe de 49 athlètes qui viennent de recevoir des bourses d’études à l’issue du Défi 808 Bonneville au profit de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ). Ces trois Bouchervillois se sont démarqués chacun dans leur discipline respective.

Âgée de 16 ans, Clémence Paré évolue en paranatation : elle a remporté une médaille d’argent au 50 m dos aux sélections canadiennes en plus d’avoir été sélectionnée pour les Jeux parapanaméricains de Lima . Cette élève de 4e secondaire au programme sport-études à l’École De Mortagne a maintenu une moyenne de 81% à la dernière étape . La FAEQ lui a remis une bourse de 2000 $ dans la catégorie Excellence académique. Clémence compte poursuivre ses études afin de travailler éventuellement en psychologie ou en criminologie.

Le judoka Jacob Valois reçoit régulièrement des bourses d’études en raison de ses excellentes performances. Ce jeune homme de 20 ans cumule les médailles. Il a décroché l’or à l’Open asiatique de Hong Kong et le bronze à l’Open international de Visé, en Belgique . Étudiant en sciences humaines, profil monde, Jacob a l’intention de devenir pompier plus tard. Il vient de se voir attribuer une bourse de 4000 $ de la catégorie Soutien à la réussite académique et sportive.

Le cycliste Thierry Kirouac-Marcassa , 20 ans, a également été le récipiendaire d’une bourse de 4000 $ de la même catégorie que Jacob Valois. Il a terminé 4e à la poursuite par équipe aux Championnats panaméricains sur piste en plus d’avoir remporté une médaille de bronze à l’épreuve scratch aux Championnats canadiens sur piste. Thierry étudie en sciences humaines au Cégep du Vieux Montréal en vue de devenir un jour comptable professionnel agréé.

« Je suis très heureux, fier et ému de voir qu’en l’espace de deux ans seulement, nous sommes en mesure de remettre près de 160 000$ en bourses. Ça faisait longtemps que je voulais organiser un défi d’ultracyclisme à Mont-Tremblant, mais ça prenait les bonnes personnes autour de la table pour concrétiser ce projet. Je suis vite tombé en amour avec la Fondation de l’athlète d’excellence lors d’une remise de bourses à laquelle j’avais été invité. J’ai été très impressionné de voir ces jeunes, les yeux pétillants et remplis d’espoir, qui deviendront nos leaders de demain », a tenu à exprimer Dany Bonneville, président-fondateur du Défi 808 Bonneville et ultracycliste.