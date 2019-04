Inauguration d’un nouveau circuit d’entraînement à Contrecœur

La Ville de Contrecœur invite la population le 4 mai prochain, dès 12 h 30, à l’inauguration d’un nouveau circuit de modules d’entraînement physique qui sera installé au parc Joseph-Papin (5355, rue L’Heureux).

Lors de l’événement, les citoyens pourront assister et participer à une séance de démonstration des modules d’entraînement par l’entreprise Kinécible. À chacun des modules, des propositions d’exercices seront offertes par les entraîneurs et les gens présents sur place, invités à s’habiller en vêtements de sport, auront la chance d’expérimenter le circuit. Une collation et des gourdes d’eau seront offertes gratuitement en quantité limitée.

Ce nouveau gym urbain est destiné aux personnes âgées de 16 ans et plus. Il permet un entraînement gratuit et complet stimulant tous les groupes musculaires grâce à des structures de métal variées, des barres, des échelles et des bancs de diverses hauteurs.

Des exercices seront proposés près des installations et adaptés autant aux débutants qu’aux plus avancés ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite. Ce nouvel espace disposera également d’un couvert forestier pour protéger les sportifs et d’une fontaine à proximité.

En juillet 2018, la Ville a octroyé le contrat de ce projet, d’une valeur de 38 161,79$, à l’entreprise Équipements Récréatifs Jambette Inc. Ces nouvelles installations s’inscrivent dans le cadre de la Politique des familles et des aînés de la Ville de Contrecœur et sont un moyen de répondre aux besoins exprimés par les citoyens.

Le conseil municipal souhaite, avec ses actions, encourager les citoyens à adopter de saines habitudes de vie, et ce, en donnant accès à sa population à un site adapté pour l’activité physique.

En cas de pluie, l’inauguration sera remise au lendemain, soit le 5 mai.