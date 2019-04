Des bourses d’excellence remises à plusieurs athlètes d’élite de la région

La Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) a récemment remis pas moins de 158 000 $ en bourses individuelles à 49 étudiants-athlètes forts prometteurs, parmi lesquels on retrouve Jérémy Briand, de Sainte-Julie, en triathlon, Tristan Jussaume, de Contrecœur, en cyclisme, Simon Lusignan, de Varennes, en baseball, et Claire Vercheval, de Sainte-Julie, en volleyball.

Ces bourses ont pu être octroyées grâce aux profits générés par la tenue de la deuxième édition du Défi 808 Bonneville. Lors de la cérémonie de remise, les responsables en ont profité pour procéder au lancement de la troisième édition de cette classique cycliste pour tous les niveaux qui aura lieu les 13 et 14 septembre prochain à Mont-Tremblant.

Parmi les athlètes d’élite de la région, on remarque Claire Vercheval, de Sainte-Julie, qui a obtenu une bourse Soutien à la réussite académique et sportive de 4 000 $. La joueuse de volleyball de 22 ans a été nommée athlète par excellence du RSEQ et sélectionnée au sein de la première équipe d’étoiles U SPORTS. Elle fait partie des Martlets de l’Université McGill, équipe championne de la saison régulière et vice-championne des séries éliminatoires. Claire étudie au baccalauréat en éducation physique à l’Université McGill et elle aimerait enseigner dans ce domaine.

Pour sa part, le Varennois Simon Lusignan a reçu une bourse Excellence académique de 4 000 $. Le lanceur de 16 ans a été sélectionné au sein de l’équipe canadienne des moins de 18 ans et il a participé au tournoi Future Games réunissant les 180 meilleurs espoirs nord-américains. Simon étudie en 4e secondaire au programme Sport-études de l’école De Mortagne et a maintenu une moyenne scolaire de 87 % à la dernière étape. Ce passionné de baseball aimerait poursuivre ses études en médecine à l’Université Stetson pour devenir orthopédiste au primaire ou au secondaire.

De son côté, le Julievillois Jérémy Briand a décroché une bourse Excellence académique de 4 000 $. En triathlon, il a terminé 5e aux Championnats nord-américains des moins de 23 ans et 7e à la Coupe continentale de Richmond, en Virginie. Jérémy étudie au baccalauréat en physique à l’Université McGill et il a maintenu une moyenne académique de 4,0 à la dernière session. Il ambitionne de poursuivre ses études à la maîtrise en intelligence artificielle.

Finalement, Tristan Jussaume a reçu une bourse Soutien à la réussite académique et sportive de 2 000 $ de la FAEQ. Le Contrecoeurois de 18 ans a été champion canadien junior sur piste à la poursuite et 5e au contre-la-montre des Championnats canadiens juniors sur route. Le jeune homme étudie en sciences humaines, profil administration, au Cégep Édouard-Montpetit et il aimerait poursuivre des études en économie ou en administration ou encore travailler pour la GRC.