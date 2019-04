Boucherville accueillera la Marche du rein le dimanche 26 mai

La Fondation canadienne du rein – Division du Québec organise la 13e édition de la Marche du rein afin de sensibiliser la population à l’importance de la prévention et appuyer tous ceux et celles qui souffrent de maladie rénale. Au total, 25 municipalités accueilleront cet événement. Les Bouchervillois sont invités à emboîter le pas le dimanche 26 mai à 10 h, au parc Vincent-d’Indy, afin de témoigner leur solidarité envers tous ceux et celles qui sont touchés par la maladie rénale. On estime que près de 1 300 personnes sont aux prises avec la maladie rénale à différents degrés de la maladie sur la Rive-Sud.

La députée de Montarville, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Nathalie Roy, est la présidente d’honneur de l’événement. « La Marche du rein est l’occasion idéale de témoigner notre solidarité envers les personnes aux prises avec la maladie. J’invite la population de la Rive-Sud à se joindre à moi à l’occasion de cette journée de rassemblement, de réconfort et d’échanges. Soyons nombreux, le 26 mai prochain, à emboiter le pas afin de souligner l’importance de la prévention des maladies rénales », mentionne Mme Roy.

Les maladies rénales sont en progression parmi la population. On estime que 850 millions de personnes sont atteintes d’insuffisance rénale d’origines diverses, dans le monde. Le Québec n’échappe pas à cette tendance : une personne sur 14 en est atteinte dans la province.

Les maladies rénales dans le monde

Les conditions sociales précaires sont souvent des contextes propices au développement des maladies rénales. Par exemple, 85% des cas d’insuffisance rénale aiguë sont recensés dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Dans ces pays, il n’est pas rare que des patients nécessitent des traitements à vie, comme la dialyse ou la greffe mais ces traitements restent inabordables. Dans beaucoup de pays de l’OCDE, la dialyse est à la charge du patient et n’est pas accessible à certains d’entre eux en raison du coût élevé. La greffe rénale quant à elle est considérée comme une solution plus économique, mais le manque d’infrastructures et d’équipes spécialisées dans certains pays la rendent tout aussi inaccessible.

Puisque les reins ont un impact sur plusieurs autres organes dans l’organisme, il n’est pas surprenant que les maladies rénales soient la 11e cause de décès à l’échelle internationale.

Il est rassurant de voir qu’au Québec les soins essentiels à la survie d’un patient demeurent relativement accessibles. Il n’en demeure pas moins que le nombre de patients nécessitant de la dialyse ou une greffe augmente d’année en année. Une mobilisation citoyenne afin d’appuyer tous ceux et celles qui souffrent, ainsi que leurs familles, est essentielle.

Marchons tous ensemble!

Le don d’organes, un don pour la vie

Un aspect important de la lutte contre les maladies rénales est le besoin d’améliorer les taux de dons d’organes. Pour les personnes en attente d’une greffe, elle constitue leur unique espoir de retrouver une meilleure qualité de vie. Rappelons qu’à un stade avancé de la maladie, seule la dialyse ou la greffe peut assurer la survie de la personne atteinte.

Pour les personnes atteintes et les familles

En plus de sensibiliser la population aux maladies rénales et à l’importance du don d’organes, l’événement se veut une occasion de rassembler des patients et leurs proches, des sympathisants et des professionnels de la santé. Les fonds recueillis lors de la Marche du rein permettront aux milliers de personnes atteintes d’une maladie rénale ou en attente d’une greffe au Québec d’espérer des jours meilleurs. La Fondation mise sur la recherche, mais aussi sur des services novateurs offerts aux patients et à leurs proches, ainsi que sur la prévention et le dépistage précoce

Aide-mémoire

La Marche du rein de Boucherville

Dimanche, 26 mai

Parc du centre multifonctionnel Francine-Gadbois

1075, rue Lionel-Daunais

Accueil et inscription : 9h

Départ de la Marche : 10h

L’inscription à l’événement se fait en ligne : marchedurein.ca

Personne-ressource : Alain Laramée 514-346-3011 alain_laramee@videotron.ca