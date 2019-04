Les amateurs de course à pied sont conviés à la quatrième édition du Marathon SSQ de Longueuil les 18 et 19 mai prochain au Colisée Jean-Béliveau. Comme par le passé, l’organisme Courses Thématiques met sur pied cette activité en collaboration avec la Ville de Longueuil et SSQ Assurance. Des centaines de coureurs de courtes et de longues distances y sont attendus.

« Nous sommes honorés, pour cette quatrième année, d’organiser le marathon à Longueuil. Il s’agit de l’un des plus grands événements de course à pied en Montérégie et nous déploierons, encore une fois tous les efforts nécessaires pour faire vivre une expérience unique à tous les marcheurs et les coureurs, petits et grands », soutient Éric Fleury, organisateur et directeur d’événements chez Courses Thématiques.

Cet événement familial s’adresse à tout le monde. Les participants ont le choix parmi différentes distances : 1 km, 2 km, 3.5 km, 5 km et 10 km et pour les coureurs plus expérimentés, il est possible de s’inscrire pour entreprendre un demi-marathon ou un marathon. Les coureurs choisissant ces épreuves-là deviennent admissibles pour se qualifier au Marathon de Boston et au Marathon de New York. Pour les inscriptions au Marathon SSQ de Longueuil, consulter : www.inscriptionenligne.ca/marathondelongueuil.