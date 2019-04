Le Rendez-vous des bénévoles a réuni près de 225 personnes à Contrecoeur

Le 18 avril dernier, le Rendez-vous des bénévoles a réuni près de 225 personnes au Centre multifonctionnel. Cet événement annuel est l’occasion pour la Ville de Contrecœur de mettre à l’avant tout le travail de ses bénévoles et de souligner l’importance qu’ils ont dans l’élévation de leur communauté. Afin de les remercier de leur dévouement, la Ville de Contrecœur a entre autres dévoilé une mosaïque présentant les 23 bénévoles honorés lors de cette soirée.

La Semaine des bénévoles 2019 se déroulait sous le thème : « Et si on osait… bénévoler! ». Les personnes présentes ont pu assister à une conférence de Jimmy Sévigny en première partie où il a usé de beaucoup d’humour et de sensibilité afin de transmettre à tous les bénévoles la motivation pour atteindre leurs rêves tout en partageant son parcours inspirant.

L’année 2018 a été marquante du côté de l’action bénévole contrecoeuroise avec la mobilisation de tous les organismes et du comité du 350e. C’est pourquoi un retour sur cette année de festivités a été fait avec la présentation d’une vidéo mettant en avant-plan des moments de fierté et mémorables. Un hommage a aussi été rendu aux membres de la Corporation du 350e.

Dans son discours le soir de l’événement, la mairesse Maud Allaire a souligné que les bénévoles sont les véritables pierres angulaires des organismes et qu’ils ont un grand impact sur la communauté de Contrecœur. « Le bénévolat forge entre autres un sentiment d’unicité et de solidarité entre les individus et il permet également à notre collectivité de s’élever et de s’améliorer. Votre dévouement envers votre prochain, votre implication dans notre communauté, votre don de temps et d’énergie dans la mise en place d’actions font s’élever notre collectivité. Merci beaucoup au nom du conseil municipal et de toute la population de Contrecœur. »

Lors de ce Rendez-vous des bénévoles, la Ville a souligné la participation citoyenne de 23 bénévoles œuvrant dans les milieux récréotouristique, sport et plein air, loisir, art et culture ainsi que sociocommunautaire.

Liste des bénévoles honorés :

Sandra Brochu, Club cycliste Dynamiks

Robert Binette, Colonie des Grèves

René Béland, Association de chasse et pêche

Stéphanie Richer, Soccer mineur

Isabelle Hérard, Les Contrecoureurs

Sandra Gaudette, Les Événements Diable au Cœur

Lyse Jussaume, Culture C

Hélène Béland, Cercle de Fermières

Audrey Pinard, Comité organisateur de la fête nationale

Pierre Lacroix, Ensemble vocal Expressio

Maxim Morin, Club Optimiste

Danielle Lapointe, Fondation Centre d’Accueil Contrecœur

Thérèse Malo, Centre action bénévole de contrecœur

Dominique Loiselle, Les bonbons légumes

Marie-Andrée Drolet, Maison de la Famille Joli-Cœur

Lorie-Pier Lessard, Maison des Jeunes

Pierre Réhaume, PANDA Les 2-Rives

Céline Blouin, Club FADOQ

Jenny Durocher, Comité des cours socioculturels

Bernard Perron, Le Pion Fringant

Valérie Létourneau, Rues principales Contrecœur

Bruno Joly, Parc nautique de Contrecœur

Stéphane Roy Plante, Comité touristique