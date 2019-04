Le Gala du 20e de Rues Principales Verchères: un succès!

C’est en festoyant que Rues principales Verchères a célébré ses 20 ans au sein de la communauté d’affaires de Verchères le mardi 16 avril dernier. Une cinquantaine de personnes se sont réunis au Centre communautaire pour l’occasion où une exposition de photos « avant- maintenant » des bâtiments commerciaux de Verchères avait été montée, un court historique « Rues principales Verchères; de sa création à aujourd’hui » a été présenté, un questionnaire interactif sur les entreprises a été fait et où plusieurs remises de prix aux membres honorifiques ont eu lieux tout comme la remise de 8 prix « Vote du public ».

La présidente, madame Annie Michel, a d’ailleurs mentionné : « Je souhaite souligner que depuis le premier jour, Rues principales Verchères a pu compter sur la présence et l’appui des gens d’affaires locaux. Tous ces entrepreneurs sont des personnes de cœur qui partagent en commun des sentiment très important et profond; qui sont ceux de la fierté et de l’appartenance. Sans ces sentiments, nous ne serions pas ici pour célébrer. Plusieurs défis se sont présentés sur la route de Rues principales et c’est bien grâce à ces défis et parfois à ces échecs que la corporation est aussi forte aujourd’hui.(…)

Et maintenant, après ses 20 ans d’expérience, le travail n’est pas terminé. Comme chacun de vous en entreprise, il faut continuer de progresser, de se développer et de toujours rester à l’écoute. Rues principales Verchères se veut le pilier de la croissance commerciale au sein de la Municipalité de Verchères. Notre regroupement de gens d’affaires aspire à être le plus dynamique pour rendre attractive, l’économie locale, autant pour les citoyens que pour les entrepreneurs ».

Monsieur Xavier Barsalou-Duval, Député de Pierre-Boucher – Les Patriotes – Verchères, a également remis à Rues principales Verchères une plaque où un magnifique texte y est écrit : « Je félicite chaleureusement l’organisme Rues principales Verchères pour son dynamisme, sa créativité et le rôle fondamental qu’il joue dans le développement commercial, social et culturel de Verchères. Depuis sa fondation en 1999, l’organisme a évolué de façon remarquable. Entrepreneurs, commerçants et industriels se sont rassemblés au fils des ans, et tous ensemble se concertent pour accomplir la mission du groupe, soit de défendre les intérêts de la communauté des gens d’affaires, stimuler l’économie et promouvoir l’achat local. Je souhaite longue vie à Rues principales Verchères , une institution essentielle à l’avancement de la municipalité, et dont le rayonnement va au-delà de ses frontières ».

MEMBRES HONORIFIQUES

Rues principales Verchères a tenu a souligné les entreprises :

Membres depuis 15 à 20 ans : Au Gigolo Coiffure, elle & lui, Au Gueuleton Verchères, Brunet Plus, Clinique visuelle de Verchères – Optoplus, Cadres Verbec, Caisse Desjardins des Patriotes, Centre dentaire Michel Charrette, Chez Berger, pâtissier & boulanger, Clinique dentaire Sylvie Raiche, Clinique vétérinaire de Verchères, Imprimerie Denis Blanchette, Locavente, Me Édith Lavallée, notaire et conseillère juridique, Marché Métro Verchères, Quincaillerie Desmarais, Salon funéraire Riopel

Membres depuis 10 à 14 ans : AGD Verchères Express, APC Nutrition, Armoires Verchères, Canevas & Toile St-Jean –

Antonio Bissonnette, location de chapiteau, Gîte de La Madelon, Imprimerie Mariette Renders, Josée Hamel, courtier immobilier REMAX Signature, Les Magasins Korvette, Quincaillerie BMR – La Coop COMAX, Les Entreprises Dulude & frères Inc.

VOTES DU PUBLIC

Dans le cadre du gala, Rues principales Verchères avait lancé le 11 avril dernier, un questionnaire amical afin de couronner les entrepreneur(e)s dans 8 catégories différentes. Le choix des nommés ont été définis selon leur confirmation de présence au gala. Ainsi, les gagnant(e)s sont :

Catégorie Entrepreneur (e) le ou la plus généreux (se) – Annie Michel – Au Gigolo Coiffure, elle & lui

Catégorie Entrepreneur(e) qui a le plus beau sourire – Annie Michel – Au Gigolo Coiffure, elle & lui

Catégorie Entrepreneur(e) qui est le ou la plus drôle – Annie Michel – Au Gigolo Coiffure, elle & lui

Catégorie Entrepreneur(e) qui est le ou la plus « pince sans rire »

Yves Goulet – Yves Goulet, comptabilité générale

Catégorie Entrepreneur(e) qui est le ou la plus présente sur les réseaux sociaux –

Le Contrecourant.com

Catégorie Entrepreneur(e) qui est le ou la plus présent(e) à l’extérieur de Verchères

Josée Hamel, courtier immobilier REMAX Signature

Catégorie Entreprise avec qui on voudrait être sur une île déserte

Brunet Plus

Catégorie Entrepreneur (e) COUP DE CŒUR – Annie Michel – Au Gigolo Coiffure, elle & lui

L’assemblée générale annuelle de la corporation suivait la célébration du 20e anniversaire. Lors de cette assemblée, le rapport d’activités 2018, le plan d’action 2019 et les états financiers ont été présentés. De plus, des élections ont eue lieux.

Félicitations aux membres du conseil d’administration qui ont été réélus ainsi qu’à Monsieur Jean Collerette pour son élection.

Rues principales Verchères tient à remercier chaleureusement ses partenaires annuels, la Municipalité de Verchères, la Caisse Desjardins des Patriotes, ManaWeb Inc, Le Contrecourant.com, le SDE de la MRC de Marguerite-D’Youville, L’Orienthèque et Madame Suzanne Dansereau, Députée de Verchères en plus de souligner l’implication de Monsieur Xavier Barsalou-Duval, Député de Pierre-Boucher – Les Patriotes – Verchères et de Chez Berger, pâtissier & boulanger dans la tenue du Gala 20e anniversaire.