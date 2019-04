Club de patinage artistique de Boucherville : un gala grandiose

Le Club de patinage artistique de Boucherville a présenté des numéros exceptionnels et colorés lors de son gala de fin d’année. Sur la patinoire, des jeunes talentueux et débordant d’énergie se sont succédé sur leurs patins pour le bonheur du chaleureux public.

La fin de semaine dernière, le Club de patinage artistique de Boucherville soulignait les trois représentations de son gala de fin d’année au Complexe sportif Duval Auto. Les quelque 173 patineurs de 3 à 18 ans s’en sont donné à cœur joie sur des musiques rythmées. Leurs costumes hauts en couleur de même que les accessoires ont attiré l’attention dans un spectacle explosif plein de créativité et de rythme. Sur le thème Big Bang : l’histoire de l’évolution, on y retraçait des succès populaires en lien avec des événements sur l’origine et l’évolution de l’Univers. Avec un brin de folie et beaucoup de talents, les patineurs ont dévoilé leur savoir-faire dans des numéros comme l’invention de l’imprimerie, le Street Art, le premier clip à la télé, etc. Les prouesses de Marjorie Lajoie et Zachary Lagha, invités spéciaux et fiers détenteurs du titre de Champions canadiens junior pour une 3e année consécutive, ont ravi les invités. Les entraîneurs se sont même glissés dans la peau de scientifiques éclatés sur le thème de la théorie de la relativité. Que du plaisir !

Des prestations exceptionnelles

Au programme, les patineurs de tous les niveaux rythmaient leurs coups de lames sur des chansons populaires. Arabesques, axels, pirouettes, flips, boucles et sauts ont conquis les spectateurs. Les chorégraphies des entraîneurs, sous la direction artistique de Geneviève Denis et de Maude Corbeil, ont mis en évidence les compétences des patineurs dans des prestations originales et colorées. Les costumes judicieusement choisis par l’équipe ainsi que les décors et accessoires ont mis en valeur chacun des numéros. Le spectacle, réunissant une centaine de bénévoles, chapeauté par Chantal Dubé, la directrice du gala, souligne les performances de qualité de nos talentueux patineurs. « Ils investissent des efforts et font preuve de persévérance, c’est un accomplissement immense et une expérience inoubliable pour eux de participer au gala. Ils en mettent plein la vue avec enthousiasme à leurs proches. »



Une fermeture spectaculaire

Avec ses 85 patineurs, le numéro de fermeture sur le Bogue de l’an 2000 était grandiose. Les pictogrammes des médias sociaux descendant du plafond, agencés à ceux portés par les patineurs de même que les émoticônes des chandails étaient dans le ton. Toujours impressionnant de voir évoluer autant de patineurs aussi aisément sur la glace. Les autres patineurs du Club se sont ensuite joints aux plus expérimentés pour clore le spectacle de manière grandiose. De toute beauté !