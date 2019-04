La tournée de lancement du nouveau magazine Oui, je le veux ! s’arrête à Boucherville

Après Montréal, Gatineau, Québec et Chicoutimi, la tournée de lancement du nouveau magazine 100 % indépendantiste Oui, je le veux ! s’est arrêtée à Boucherville au restaurant, Madame Bovary, hier, le 26 avril.

« Je suis bien contente de faire un lancement ici à Boucherville sur la Rive-Sud, proche de chez moi. Un dossier comme le transport du pétrole bitumineux pour exportation par train sur la voie du CN ici en plein cœur de Boucherville démontre bien l’avantage qu’aura le Québec en devenant un pays plutôt qu’en restant une simple province », a lancé Martine Ouellet lors du lancement.

« Le magazine propose un contenu où les enjeux de l’actualité sont présentés avec une analyse reflétant les avantages qu’aura le Québec lorsqu’il sera une République. En parlant d’économie, d’environnement et d’immigration, le magazine présente tout ce que la République pourrait faire pour les citoyens, mais qui n’est hélas pas possible de faire tant que l’on reste subordonné au Canada. Nous avons préconisé une approche accessible, colorée et oui, de bonne humeur ! Sortir d’une certaine morosité ambiante en proposant un contenu varié et inspirant, ça fait du bien ! » explique l’éditrice du magazine, Martine Ouellet.

« Dossiers de fond, chroniques, histoire, actualités, voyages et entrevues avec des artistes et auteurs d’ici, le contenu de Oui, je le veux ! met résolument le cap sur une campagne indépendantiste assumée, permanente, sur toutes les tribunes, en lien avec les débats d’actualité. «Nous avons réussi à réunir sous la même bannière des collaborateurs aguerris qui, chacun à sa façon, présentent une vision indépendantiste sans compromis. L’indépendance, ce n’est pas un concept abstrait ! Il faut l’incarner et l’articuler dans tous les aspects de notre société et c’est ce que nous visons avec ce nouveau magazine » a-t-elle conclu. Publié quatre fois par année, le magazine Oui, je le veux ! est distribué notamment en librairies, en kiosques, mais également en version numérique.