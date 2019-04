Championnats du monde vétéran à Toruή, en Pologne: le marcheur athlétique Denis Laflamme décroche une médaille d’argent

Le marcheur athlétique Denis Laflamme a remporté une médaille d’argent aux Championnats du monde vétéran à Toruή, en Pologne, qui se tenaient du 25 au 29 mars dernier.

L’athlète de Boucherville, âgé de 65 ans, est en effet arrivé deuxième au 300 mètres sur piste dans la catégorie 65 à 69 ans avec un temps de 16’49’’. « J’ai respecté mon plan de match qui était de tester la guérison de mon ischio tout en assurant un podium », mentionne-t-il.

Au 10 km sur route, M. Laflamme a connu quelques difficultés. « Je n’ai pas bien marché. J’ai eu un premier carton jaune à 2 km. J’étais en deuxième position, mais un second carton jaune m’a été remis. J’ai tout essayé pour bloquer mon genou gauche, pour ralentir et faire de plus petits pas, croiser davantage les pieds, amplifier le mouvement des bras et des hanches, dérouler plus le pied arrière… mais en vain. J’ai été disqualifié à 500 mètres de la fin. J’ai donc été incapable d’assurer mon second podium.»

En marche athlétique, il faut que le genou soit complètement bloqué lorsque le talon touche le sol et, en tout temps, un pied doit être en contact avec le sol.

« J’apprécie la médaille d’argent, la troisième médaille remportée en autant de participations à des championnats du monde », ajoute le marcheur athlétique qui, aux Championnats du monde de 2017 tenus en Corée du Sud, a gagné une médaille de bronze au 3000 mètres sur piste, ainsi qu’une médaille d’argent au 10 km sur route dans la catégorie 60 à 64 ans. Aux Championnats du monde 2018 en Espagne, il s’était classé au sixième rang au 5000 mètres sur piste.

D’autres défis

L’athlète a pour prochains défis de participer aux épreuves de 5000 mètres et 3000 mètres sur piste extérieure au Complexe sportif Claude-Robillard, à Montréal, les 5 et 25 mai. Ensuite, il prévoit se rendre à Toronto le 2 juin pour participer au 10 km sur route au Art Keay Memorial Racewalk. Du 5 au 7 juillet, il envisage de prendre part aux Championnats canadiens vétérans, et du 25 au 28 juillet aux championnats canadiens séniors qui se tiendront à Montréal.