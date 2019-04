Le RTL partenaire de la Marche Source Bleue

Pour une quatrième année consécutive, le Réseau de transport de Longueuil (RTL) agira à titre de transporteur officiel de la marche de la Fondation Source Bleue qui se tiendra le 5 mai prochain à Boucherville.

« Cette activité de collecte de fonds au profit de la Maison de soins palliatifs Source Bleue est un événement important pour les familles et amis des gens qui y résident. Nous sommes solidaires à cette cause et sommes heureux d’y contribuer par le transport des marcheurs pour cette activité de soutien à la maison de soins palliatifs », a souligné Pierre Brodeur, président du conseil d’administration du RTL.

Le RTL offrira un service de navettes gratuit entre le terminus De Montarville et la Maison Source Bleue de 7 h 45 à 12 h 30 le 5 mai prochain. Pour plus d’informations sur l’horaire des navettes, visitez notre site Web.

Pour plus d’informations sur la marche, visitez le site Web de la Maison Source Bleue.