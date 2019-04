10e Marche annuelle pour la maison de soins palliatifs Source Bleue le dimanche 5 mai

Objectif : 800 marcheurs et 225 000 $

Dans le cadre de la Semaine nationale des soins palliatifs, la Fondation Source Bleue organise la 10e édition de sa grande Marche annuelle. C’est un rendez-vous le dimanche 5 mai prochain pour célébrer la vie de ceux qui ont terminé leur parcours à la Maison Source Bleue.

Denis Bouchard, comédien et metteur en scène bien connu, et porte-parole de la Maison Source Bleue, invite les gens à venir marcher avec lui : « J’ai découvert la Source Bleue en 2018 et ce fut un coup de coeur. Aidez-nous à réaliser notre

objectif et inscrivez-vous dès aujourd’hui! »

Ginette Reno, grande dame de la chanson, sera parmi nous et elle nous réserve une surprise de taille qui vous sera dévoilée lors de la Marche.

Plusieurs personnalités connues ont confirmé leur présence : Colette Provencher, notre célèbre Miss Météo, Éric Lapointe, ex-joueur des Alouettes et administrateur de la Fondation Source Bleue, Stéphane Quintal, ex-joueur des Canadiens de Montréal et Conseiller au préfet de discipline de la Ligue nationale de hockey.

La Marche de solidarité en bref :

Où : départs et arrivées sur le site de la Maison Source Bleue.

Quand : le dimanche 5 mai.

Comment : 2 parcours disponibles 10 km (9h) et 5 km (10h) dans les rues de Boucherville.

Combien : 100 $ par marcheur.

Stationnement : stationnement incitatif Montarville avec navettes pour vous amener à la Maison

Pour s’inscrire : maisonsourcebleue.ca