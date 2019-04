Pénurie de main-d’œuvre industrielle : DEL reconduit une campagne pour recruter 500 travailleurs

Du 1er avril au 10 mai, Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL) relance, en collaboration avec les villes de Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert sa vaste campagne publicitaire 500 postes à combler, facilitant l’embauche de personnel pour plus de 50 entreprises du territoire. Se déclinant sur près de 20 panneaux d’affichage numérique dans les différentes villes, les médias sociaux, du placement publicitaire et un microsite (emploisrivesud.ca) répertoriant tous les postes à combler, la campagne fait la promotion des 500 postes disponibles dans plusieurs entreprises de l’agglomération de Longueuil telles que:

Boucherville

Groupe Robert

Les Industries Spectra Premium

Tootelo Innovation

Les Emballages Carrousel

Services Pharmaceutiques Avara

Norbec

Intersand

Groupe Simoneau

Matériaux Paysagers Savaria

Moderco

Bélanger Laminés

Ébénisterie Norclair

Maadi Group

Produlith

Longueuil

SherWeb

Ebox

Groupe Conseil Genicom

MédiSolution

Lumenpulse

Groupe AGF

Astus

PBSC Solutions Urbaines

Appcom

CEL Aerospace

Coop Aide Rive-Sud

Numigi

Un besoin criant

Comptant plus du double d’entreprises ayant participé à la campagne d’octobre 2018, l’offensive publicitaire de cette année permet aux entreprises de bénéficier d’une visibilité accrue des postes à combler : « Attirer et recruter les meilleurs talents est un frein marquant à la croissance de nos entreprises, si bien que des opportunités ne peuvent être saisies. Il est de notre responsabilité de faciliter la recherche du capital humain requis, pour que nos entreprises tournent à plein régime », explique Julie Ethier, directrice générale de DEL.

Précisons que la campagne publicitaire répertorie plus de 250 postes différents répartis dans toutes les fonctions essentielles de l’entreprise (production, administration, ventes, finances et marketing), totalisant 500 emplois à combler.