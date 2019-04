Le Marché du printemps à Contrecoeur prévu le samedi 27 avril est annulé

En raison des mauvaises conditions météorologiques annoncées dans les prochains jours, dont de la pluie abondante, le Marché du printemps prévu le samedi 27 avril est annulé.

La 2e édition devait réunir une cinquantaine d’exposants au centre-ville de Contrecœur, sur les rues Saint-Antoine et L’Heureux. Malgré l’annulation de l’événement, les gens peuvent tout de même profiter jusqu’au 4 mai du PARCOURS GOURMAND BIÈRE ET ÉRABLE.

Les citoyens peuvent à cette occasion déguster de nombreuses recettes aux effluves sucrées et concoctées par une dizaine de commerçants et restaurateurs locaux. Ceux-ci proposent des plats principaux savoureux ou des desserts délicieux sous le thème de la bière et de l’érable.

De plus, surveillez la page Facebook de la Ville de Contrecœur le samedi 27 avril, vers 13 h, pour le dévoilement de la recette gagnante de muffin à l’érable du concours gourmand présenté dans le cadre du Marché du printemps.

Le 18 avril dernier, la mairesse Maud Allaire, le chef Philippe Mollé et deux membres du personnel de la Ville de Contrecœur, Audrey Pinard et Ève Robert, s’étaient réunis autour d’une table pour déguster des muffins afin de choisir la meilleure recette. Le ou la gagnante recevra un prix d’une valeur de 1500 $ qui comprend entre autres un service de chef à domicile par Philippe Mollé (un souper « tout érable » pour 6 convives) et un panier cadeau offert par les Producteurs et les productrices acéricoles du Québec.