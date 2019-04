Exposition annuelle des élèves et des professeurs de l’Atelier des Arts visuels de Boucherville à la Galerie Jean-Letarte du Café centre d’art

La Ville de Boucherville a le plaisir d’inviter le public à l’exposition annuelle des élèves et des professeurs de l’Atelier des Arts visuels de Boucherville qui est présentée à la Galerie Jean-Letarte située au Café centre d’art.

• Exposition des élèves : 17 au 26 mai

• Exposition des professeurs : 17 mai au 7 juillet

L’Atelier des Arts visuels de Boucherville

Fondé en 1992, l’Atelier des Arts visuels de Boucherville est un organisme d’enseignement qui a pour mission de faire découvrir à ses membres, les arts visuels à travers différentes disciplines, techniques et écoles de pensées.

Sa mission vise également à être un point de rencontre et d’émulation pour les artistes de tous niveaux, en plus de promouvoir et de diffuser les arts visuels au Québec, et plus particulièrement dans la Montérégie.

Depuis septembre 2015, l’Atelier des Arts visuels de Boucherville a le privilège d’offrir ses ateliers au Café centre d’art, et accueille avec plaisir tous ses participants, peu importe la discipline ou le médium qui les passionnent : aquarelle, dessin d’observation, peinture à l’huile ou à l’acrylique, sculpture sur bois, modelage, monotype et modèle vivant.

Adultes, enfants et ados, tous y trouvent un créneau pour éclater et développer leur créativité.

L’exposition

Les élèves et les professeurs investissent les lieux et vous présentent leurs créations de la dernière année. Tous les médiums sont à l’honneur. Venez admirer leurs œuvres!

Vernissage : 17 mai à 18 h, bienvenue à tous!

La Galerie Jean-Letarte

Située au cœur d’un établissement où l’art est à l’honneur, la Galerie Jean-Letarte située au cœur du Café centre d’art présente différentes pratiques artistiques qui posent une réflexion nouvelle sur l’art.

Sa mission est de diffuser le travail des artistes en faisant rayonner l’éventail des dernières tendances telles que l’art évolutif, conceptuel, médiatique, l’installation et la performance. Elle vise également à démocratiser l’art par la médiation culturelle et à stimuler la curiosité de ses visiteurs.

Horaire de la galerie

Lundi au vendredi : 9 h à 20 h

Samedi et dimanche : 10 h à 16 h

Fermé : jours fériés

Café centre d’art

536, boul. Marie-Victorin

Renseignements

Service des arts et de la culture

450 449-8300, poste 8135

culture-patrimoine@boucherville.ca